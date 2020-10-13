交通部邀北北基會商 侯友宜盼汐止東湖捷運快動工
記者康子仁/新北報導
calendar_today2020-10-13 12:11:09
為了基隆到台北的軌道建設，交通部下午將邀集北北基首長碰面當面協調，侯友宜表示，站在新北市的立場，希望捷運汐止民生線的汐東段(汐止到東湖)能夠趕快動工，未來汐東段和基隆到台北，不管是輕軌或捷運，一定密切結合在一起，新北市願意負起責任。
侯友宜表示，新北市只有一個最重要的想法，因為汐止交通擁塞，希望有一個快速便捷的捷運和多廊道的路廊，能夠與新北、台北和基隆對接，所以站在新北市的立場，捷運汐止民生線已經18年還沒有動工，他最期待的就是汐民線的汐東段，汐止到東湖的這一段能夠快速動工。侯友宜強調，在整個協調過程當中，他期待汐止的汐東段捷運快速通車以外，也要想到基隆人也要一個方便的捷運，快速地到台北、新北，所以汐東段跟基隆未來是輕軌或是捷運，一定密切結合在一起，新北市在這個廊道裡面，扮演一個基隆好、新北好、台北好的最重要轉乘角色，尤其整個路廊大部分都在新北市，所以新北市會負起整個責任來。
侯友宜說，不知道今天的協調結果如何，但他說過，新北市一定負起最大的責任，讓整個基隆、汐止、台北的路廊能夠串接起來。談到捷運環狀線收回，由新北市自己經營，侯友宜表示，柯文哲和他的想法其實蠻接近的，因為柯市長說過，既然環狀線在新北市境內興建，當然新北市要負起所有責任，這段期間他非常謝謝台北捷運公司，但新北的環狀線既然在新北，不管虧、盈都要負起責任。