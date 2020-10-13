NBA／開金口留下一眉哥？詹皇賽後談話引人遐想
記者鍾東穎/綜合報導
calendar_today2020-10-13 12:15:15
洛杉磯湖人昨天慶祝完奪冠後，接下來馬上要面臨「一眉哥」Anthony Davis續約問題，根據美國媒體透露，「詹皇」LeBron James賽後告訴Davis，「我們還有更多工作要做。」引人遐想。
根據《Yahoo Sports》記者Chris Haynes指出，有消息人士透露，昨天賽後湖人球員忙著在休息室狂歡慶祝時，James卻對Davis說，「我們還有很多工作要做」，讓人聯想是想說服好搭檔繼續留下來拚連霸。James和Davis堪稱本季最強雙人組，James也頻頻向小老弟釋出善意，「我和AD之間就是互相尊重，沒有自我，互相挑戰，我們都希望彼此更優秀。他也讓我想起27歲的我。」
奪冠後Davis也被問到是否留隊的話題，「我還不知道，今年我在洛杉磯非常開心，在這裡的日子都是讓我快樂和感到驚奇，在接下來的幾個月裡，我會有答案的，現在不是百分百確定。」
湖人去年夏天和鵜鶘達成協議換來Davis，更希望長久地留住這名優質長人，不過今年初傳出Davis拒絕湖人提供的4年1.46億美元的延長合約，更傾向簽下2+1的短約，好讓他在往後的自由市場掌握更多自主權。