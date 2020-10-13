受試者出現不適！嬌生新冠疫苗第3期臨床試驗喊卡

出於保護個人隱私和正在進行原因了解等因素，嬌生並未明確解釋受試者出現了什麼症狀，但基於臨床試驗的目的是找出疫苗是否會引起危險的副作用，因此當相關情況出現時，試驗理應停止，讓醫學專家檢視不良反應與疫苗的關聯。
雖然公司方面強調，不良反應在臨床試驗中算是正常，也可能隨著受試者的數目越多，而有合理的增加，但布朗大學公共衛生學院院長艾希什·賈（ Ashish Jha ）表示，疫苗研發遭遇的障礙完全可以預見，這也提醒人們，只為了在政治時限內達成共識，就力求在 11 月 3 日前強推疫苗有多麼荒謬。
報導並指出，全球有數百家公司的新冠疫苗正在研發，但嬌生是少數已進入最終人體實驗階段的廠商，從 9 月就開始招募約 6 萬名受試者投入第 3 期臨床實驗。現在該試驗必須暫停，同時由獨立數據安全監控委員會以及該公司的臨床醫生，一起審查、評估參與者的病情後再打算。
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