受試者出現不適！嬌生新冠疫苗第3期臨床試驗喊卡

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受試者出現不適！嬌生新冠疫苗第3期臨床試驗喊卡

國際中心蔡姍伶/綜合報導

calendar_today2020-10-13 12:17:46

▲美國知名醫療保健產品、醫療器材及藥廠製造商嬌生，因有受試者出現不良反應，而須暫停新冠疫苗第 3 期臨床試驗。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國知名醫療保健產品、醫療器材及藥廠製造商嬌生，因有受試者出現不良反應，而須暫停新冠疫苗第 3 期臨床試驗。（圖／美聯社／達志影像）
新冠肺炎疫情仍在全球延燒，各國和世界衛生組織也積極投入疫苗和治療藥物開發，希望能爭取時間挽救生命。不過美國知名製藥公司「嬌生」（ Johnson ＆ Johnson ）當地時間週一發表聲明稱，有疫苗受試者出現身體不適的情況，只得先暫停新冠病毒疫苗的第 3 期臨床試驗。
綜合《 CNN 》《今日美國》等外媒報導，嬌生公司已暫停疫苗新一期的臨床試驗，原因是受試者出現「無法解釋的病症」（ unexplained illness ），也關閉了線上招募受試者的系統。
出於保護個人隱私和正在進行原因了解等因素，嬌生並未明確解釋受試者出現了什麼症狀，但基於臨床試驗的目的是找出疫苗是否會引起危險的副作用，因此當相關情況出現時，試驗理應停止，讓醫學專家檢視不良反應與疫苗的關聯。

雖然公司方面強調，不良反應在臨床試驗中算是正常，也可能隨著受試者的數目越多，而有合理的增加，但布朗大學公共衛生學院院長艾希什·賈（ Ashish Jha ）表示，疫苗研發遭遇的障礙完全可以預見，這也提醒人們，只為了在政治時限內達成共識，就力求在 11 月 3 日前強推疫苗有多麼荒謬。

報導並指出，全球有數百家公司的新冠疫苗正在研發，但嬌生是少數已進入最終人體實驗階段的廠商，從 9 月就開始招募約 6 萬名受試者投入第 3 期臨床實驗。現在該試驗必須暫停，同時由獨立數據安全監控委員會以及該公司的臨床醫生，一起審查、評估參與者的病情後再打算。

 
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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