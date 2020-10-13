監察院查政治獻金鬧大烏龍　羅智強：陳菊不用出來道歉？

監察院日前大動作行文給國民黨台北市議員羅智強，質疑其2018年市議員選戰中，四筆政治獻金的捐贈者，身分證字號與本名不符，要求羅智強主動提供資料，更表明若申報不實，最高將裁罰120萬元。而羅智強則將相關資料行文台北市民政局，沒想到四筆資料全都相符。監察院鬧了如此大的烏龍，也讓羅智強今天（13日）上午在黨中央召開記者會，痛批「陳菊難道不用出來道歉嗎？」

羅智強表示，日前監察院行文到他的辦公室，點名要查他2018年議員選戰時的四筆政治獻金，疑似捐款人姓名與身分證字號不符，其中一筆更只有306元，也讓羅智強直呼監察院「選擇性辦案」。不過監察院也予以反擊，表示若申報不實最高可裁罰120萬元。羅智強直言，原本以為只是執政黨局選擇性辦案，不過一名「深喉嚨」人士向他建議，將四筆資料行文台北市民政局，查詢是否相符，「結果沒想到，四筆捐款人的身分證字號與名稱都相符無誤！」羅智強氣憤表示，「無法置信！這就是台灣的民主？這就是執政黨號稱跨黨派的監察院長陳菊？」

國民黨文傳會主委王育敏則表示，從監察院選擇性辦案，只查羅智強的政治獻金時，就覺得其中有貓膩。「因為羅智強持續強力監督執政黨很有火力，過去也提出陳菊是否適任監察院長一職，結果現在陳菊擔任監察院長以後，根本就是利用公權力打壓政治異己。」王育敏說，「四筆政治獻金有問題，監察院查不到，羅智強卻在台北市政府查到了，四筆資料都相符，監察院難道變成烏龍院了嗎？」王育敏更直言，監察院檢舉別人，卻沒有事先做好功課，監察院應該要出面道歉，身為院長的陳菊也應出面道歉。

而針對該案，監察院也隨即在今早發出新聞稿，表示相關資料都是經由內政部戶政司提供，當初提供資料給內政部查核時，就獲得「查無資料」的回覆，所以才會依法行文給羅智強。不過此番說法似乎讓羅智強相當不滿，表示「民政局查得到，內政部卻查不到？」更質疑陳菊與監察院是在將黑鍋甩給內政部長徐國勇。