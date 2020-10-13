央視稱台籍捷克學者是「台諜」？ 外交部：誣陷栽贓
記者呂炯昌/台北報導
calendar_today2020-10-13 13:10:06｜update2020-10-13 14:55:57
中共官媒央視昨（12）日晚間報導指稱，曾在捷克任教的台籍學者鄭宇欽涉嫌遭到台灣軍情局吸收，從事「間諜罪」被捕，並稱鄭宇欽曾是前民進黨主席卓榮泰助理。外交部今（13）日表示，這是中國方面誣陷栽贓。
外交部今日例行記者會上，歐洲司長姜森表示，如同陸委會回應，央視報導基本上就是誣陷栽贓。且根據目前中國公布資料，有許多具體事實錯誤、和事實都不符，比如這位鄭先生不是查理大學教授，姜森並指出，鄭宇欽旅居捷克的2005年到2018年期間，經常公開推廣中國一帶一路、推動中國和捷克關係等等，這些基本上更加證明，中國當局的指控是「刻意捏造、別有企圖、違反基本人權」。針對央視報導稱，鄭宇欽認識了台北駐捷克代表、國安局官員「李雲鵬」，更多次替駐捷克國安人員撰寫文章，姜森對此表示，中國情報單位的陳述也是錯誤資訊，「我們沒有李雲鵬這個人」。
外交部發言人歐江安表示，針對此案會持續和陸委會聯繫，並提供必要協助。淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正表示，中國公布捷克學者是「台諜」，未必與捷克參議院議長韋德齊訪台有關，反而可能與蔡英文總統國慶文告比較有關。