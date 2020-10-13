影／罷王二階連署書今送件 邱仁德：很多公務員不敢簽
影／罷王二階連署書今送件 邱仁德：很多公務員不敢簽
記者李春台/桃園報導
calendar_today2020-10-13 12:58:17
「罷免王浩宇」總部今（13）日上午10時前往桃園市選委會遞交罷免連署書，罷王總部執行長邱仁德在選委會前受訪時表示，今天送件共38888份，比連署門檻3.2萬份高出了約20%的安全量，認為二階連署應該可以順利過關；他透露這次連署過程有許多公務員簽了隔天又打電話要求撤件，可能是怕被查所致。
邱仁德表示，歷經兩個月的連署募集，9月底時連署書數量已經達到門檻，但為了因應審核可能剔除部分連署書，直到昨日仍持續募集連署，今早出門送件前也有民眾送件過來；邱說，從國慶連假前，總部的造冊志工就馬不停蹄得趕工，國慶連假四天也收了近4千份的連署書，希望將連署志工辛苦蒐集回來的連署書，妥善的交給選委會。邱仁德提到，因為最近有民眾提醒，有特定人士刻意送入大量格式或資料錯誤的連署書，意圖惡搞罷免工作，幸虧有堅強的造冊志工團隊連夜排除，在時限前造冊完成，最後送件38888份。
發起人唐平榮表示，雖然二階連署的過程中，遭遇許多阻礙，包括看板被檢舉下架、布條遭惡意破壞，多個連署站點受到各種壓力關閉，甚至志工被王浩宇在臉書上公審訕笑，但大家都一起撐過來了，非常感謝不分黨派的朋友們，公開的或私下的協助，今天以超過法定門檻的20%送出連署，有信心能夠一次通過二階連署審核，但志工們會持續努力進行第三階段投票的宣傳，這次送件38888份，也顯示了第三階段罷免投票「罷罷罷罷」的決心，期許年底能讓中壢「倒宇天光」。
對於罷王二階過關，王浩宇今早受訪表示，罷免是民主社會的基本權利，對他來說，他只能尊重，「現階段我的工作就是把議員工作做好，包含服務處最近非常忙錄，有很多的案件要繼續處理好，繼續為中壢努力。」
王浩宇昨晚在臉書發文，稱「這場罷免明顯就是韓粉報復行為」，他說，「但是背後這個所謂國民黨的力量或韓國瑜的力量，大家都很明顯有看到，包含韓國瑜後援會不斷在打我，我都尊重」﹔邱仁德針對這種說法則搬出王世堅的回應表示，這種沒格的問題不想回應，同時強調，這次送出的近4萬份連署書，難道全部都是韓粉嗎？王浩宇就是因為講話沒根據同時又愛汙名化，所以這次才有這麼多人站出來罷免他。