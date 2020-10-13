台商爆料：東洋代理陸資新冠疫苗 遭莊人祥打臉
記者劉雅文/台北報導
calendar_today2020-10-13 14:52:52
台灣生技公司東洋製藥，昨（12）天宣布取得德國BioNTech SE的新冠病毒疫苗台灣代理權，今（13）天公司股價跳空漲停，不過卻遭到台商劉偉紀爆料，這個疫苗是德國BioNTech SE公司與中國大陸復星醫藥，共同合作製成，對比先前堅決表示，絕對不買陸製疫苗的衛福部部長陳時中，劉偉紀諷刺的說：「不要打馬虎眼」。
對此，中央流行疫情指揮中心，今天下午召開臨時記者會，說明國內新增1名境外移入確診個案時，發言人莊人祥也針對疫苗相關問題作出回應，他提到，BNT是德國廠，中國復星因為有亞洲代理，所以佔股權0.7％，莊人祥強調，公司股東本來就有可能從各國來，指揮中心不會認為它是中國大陸廠，認定還是德國廠。針對東洋的疫苗，莊人祥也提到，目前他們有找了一些相關廠商，認為是可以克服冷鏈困難，但這部分指揮中心也要再深度了解，因為這個德國製疫苗，在負70度環境下儲存，只能存6個月，2到8度可以存5天，指揮中心必須要考量限制，才能夠針對疫苗量、投資多少在倉儲，提出更進一步看法。
但莊人祥也坦言，因為冷鏈儲存困難，未來真的購買的話，有幾個集中點給民眾接種的可行性比較高，跟以往像是流感疫苗，全國有3、4千點可以施打不太一樣。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。