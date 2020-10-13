快訊／中國大陸來的！增1境外確診 台商江蘇染疫後返台
快訊／中國大陸來的！增1境外確診 台商江蘇染疫後返台
記者劉雅文/台北報導
calendar_today2020-10-13 14:32:33
中央流行疫情指揮中心，今（13）天又傳來壞消息，公布國內新增1例境外移入COVID-19(新冠肺炎)病例，為本國籍40多歲男性(案530)，今(2020)年2月至中國江蘇工作，10月11日返台。
指揮中心表示，個案返台前，曾於10月1日出現流鼻水及有痰等症狀，僅自行買藥服用，未在當地就醫，其辦公室有另2名同事有感冒症狀，亦自行服藥未就醫。個案10月11日返台休假，因入境時有咳嗽、流鼻水及鼻塞等症狀，於機場進行採檢，並於今日確診，目前住院隔離治療。指揮中心指出，衛生單位已掌握個案同班機接觸者共17人，其中10人為前後二排座位旅客，列為居家隔離對象，7人為機組員，未入境。
指揮中心統計，國內截至目前累計97,166例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含96,055例排除)，其中530例確診，分別為438例境外移入、55例本土病例、36例敦睦艦隊及1例不明。確診個案中7人死亡、489人解除隔離、34人住院隔離中。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。