流感疫苗施打踴躍 盧秀燕籲中央緊急調度
記者柳榮俊/台中報導
calendar_today2020-10-13 13:36:10
流感疫苗施打及供貨，台中市長盧秀燕今(13)日在市政會議前受訪表示，受新冠肺炎疫情影響，今年民眾特別重視流感疫苗注射，施打相當踴躍，台中市雖已準備約75萬劑流感疫苗，較其他縣市多，但仍擔心供貨不足，由於疫苗非地方政府可製作處理，她呼籲中央儘速向國際調貨或國家隊加緊製造。
盧秀燕指出，流感疫苗產量與國際組織預測有關，除了少數由台灣廠商製作，絕大多數由國際提供，由於全台各地方政府都有疫苗供貨不足情形，呼籲中央儘速向國際緊急調度，或者由國內廠商加速製造。衛生局長曾梓展表示，台中市今年採購流感疫苗75萬2300劑，含公費對象73萬7400劑，及市府相關局處採購1萬4900劑，比往年較多。目前台中市流感疫苗施打已逾22萬劑，在衛生局管控下，10月底前每日皆有疫苗提供，並預計於10月底施打完畢，衛生局也將持續視狀況逐步調配。衛生局指出，考量疫苗供貨速度、民眾接種及防疫需求，台中市除依中央指示，優先調度給已造冊院所醫護接種，並自10月9日起啟動「台中市因應流感疫苗接種人潮應變措施」，將疫苗優先調度給合約院所使用，醫學中心每天900至1800劑、區域或地區醫院100至550劑、衛生所60至350劑、基層診所也依接種比例進行限額分配，並視情況調控社區及職場設站時程。