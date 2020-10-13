又是公安未爆彈？藍綠議員揭露住宅地下室藏33間廚房

國民黨台北市議員羅智強與民進黨台北市議員簡舒培，今天上午不約而同前往大安區內一處住宅大廈進行公安會勘，原因在於該棟大廈地下室租用給共享廚房業者，打算興建33間餐廳，再轉租給其他業者進行外送供餐。簡舒培直言，住宅地下室聚集了超過30間餐廳，更將規劃超過100個火爐，恐怕將成為公安未爆彈。

簡舒培12日在台北市議會工務部門質詢時，揭露位在大安區內一處住宅大廈，地下室一樓約696.72平方公尺、210坪左右的空間，原本租給餐廳業者，而該業者因為經營不善停業後，屋主也將該地下室轉租給經營「共享餐廳」的外商業者，而該業者也在今年8月起進行施工，並且規劃了多達31個烹飪區塊、超過130個火爐空間，未來再轉租給其他餐廳業者進行外送餐點的製作。而雖然該業者有規劃座位區空間，營造為餐廳經營，不過座位區僅只有全空間的1/10，儼然已經並非作為餐廳使用。

而今天（13日）上午，簡舒培與羅智強也會同北市府各局處，到現場進行公安會勘。該棟大樓的主委及住戶們也紛紛出來表達不滿。該棟住宅發言人紀小姐表示，當初開始施工時，業者也僅告知住戶們未來將作為餐廳使用，「沒想到最後演變成有30到33個廚房，但到現在對方都一直強調是餐廳。」紀小姐說，當初該路段在興建捷運時，施工單位就常常來關注，「現在地下室有了多達130個火爐，若是發生意外，是否會造成嚴重的公安問題？」





羅智強也直言，如果每個人家的樓下設置有100多個爐火，「有人敢住嗎？」羅智強說，「這是相當嚴肅且嚴重問題，中央跟地方都該扛責，這是分長跟短的面向，沒兼顧的話基本上此問題無法解決。」羅智強強調，長面向是在共享經濟時代，的確會出現新的經濟模式，共享廚房就是其中一個，但今天狀況下是歸類為餐飲業還是加工製造業？如果不能釐清定性跟屬性就沒辦法有管理配套。

而在經過現場會勘後，商業處表示這是一個新興的行業類別，若未來認定為「中央廚房」類別，就不能以現階段「食品製造業」作為法規認定規範。建管處方面也表示，未來會針對該區域多加查核，且會重新認定行業類別。建管處也承諾，在認定業者營業類別及使用原則前，沒有釐清行業類別，會暫緩核發室內裝修合格證明，「沒有竣工合格，就不能營業使用」。