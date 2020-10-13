NBA／湖人差點因公鹿罷賽無緣冠軍 詹皇想過放棄本季
NBA／湖人差點因公鹿罷賽無緣冠軍 詹皇想過放棄本季
記者鍾東穎/綜合報導
calendar_today2020-10-13 13:33:35
為聲援非裔男子遭白人警察開槍事件，公鹿在季後賽期間曾臨時決議罷賽，連帶其他球隊的比賽也延期，美國媒體《ESPN》撰文指出，湖人「詹皇」LeBron James當時非常接近離開本季，差點無緣奪冠。
《ESPN》資深媒體人Ramona Shelburne寫道，當時公鹿罷賽後，James 在深夜裡和朋友討論這件事，他支持公鹿為了社會正義罷賽，但缺乏計畫和策略令人沮喪，在James身邊的人更透露，那天晚上James非常接近放棄這個賽季。但改變James離開念頭的是，他的好友兼NBA球員工會主席Chris Paul，以及前美國總統Barack Obama(歐巴馬)，在交談後的第二天早上，James投身促進社會正義活動，要求球場作為投票場所等作為，然後NBA順利繼續開打。接下來的是大家都知道了，James率領湖人重返巔峰，睽違10年摘下隊史第17冠，個人生涯第4冠，且包辦4次總冠軍賽MVP，若沒有當時的深夜促膝長談就沒有後來的故事了。