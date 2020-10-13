晨泳溺斃　澎湖觀音亭海域傳烤鴨店老闆溺水意外

澎湖馬公觀音亭前戲水區13日再度傳出一起泳客溺斃，澎湖縣政府消防局上午接獲報案指稱，海豚亭的階梯處疑似有人溺水，因此立即派遣馬公分隊消防器材車、救護車等（共3車1艇10人）趕往搶救，但溺者救起時已呈現OHCA跡象，經送醫急救依然無效。

澎湖警方啟用人臉辨識系統，並請來家屬確認死者是知名烤鴨店老闆、60歲的郭姓男子。

消防局說明，上午8時19分接獲警察局通報，位於觀音亭休憩園區前方戲水區，疑似有泳客溺水，消防局立即派遣馬公分隊消防器材車、救護車及救生艇（共3車1艇10人）前往現場搶救，由馬公分隊長江基維負責現場指揮，消防人員到達現場時，該名泳客呈現趴臥的姿勢，在觀音亭戲水台的下水階梯前。





警消人員當場下水將溺水者拖救上岸，經現場救護人員初步評估已經呈現OHCA狀況，隨即施予CPR（心肺復甦術）+AED、自動心肺復甦機、建立口咽呼吸道及BVM正壓輔助呼吸等處置後，送往衛生福利部澎湖醫院救治，但急救後宣告不治死亡。

警方隨即使用人臉辨識系統，查出該名泳客極有可能是居住在附近新村路，現年60歲的郭姓男子，經聯繫他的弟弟趕往現場確認，他說哥哥有晨泳習慣，而溺者被發現時身上只穿著小泳褲可以證實；初步研判有可能是上午天氣太冷，導致泳客身體不適發生意外，警方正進一步調查釐清。