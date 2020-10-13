籃球／新職籃四隊首度合體出賽　官方轉播兩方式免費看

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籃球／新職籃四隊首度合體出賽　官方轉播兩方式免費看

記者鍾東穎/綜合報導

calendar_today2020-10-13 14:07:41

▲P.League+新職籃聯盟新軍新竹攻城獅9日舉行記者會，宣布旅外好手高國豪(左二)和田浩(右二)正式加盟，教練林冠綸(左一)、總經理高景炎。（圖／鍾東穎攝 ,2020.09.09）
▲P.League+新職籃聯盟新軍新竹攻城獅9日舉行記者會，宣布旅外好手高國豪(左二)和田浩(右二)正式加盟，教練林冠綸(左一)、總經理高景炎。（圖／鍾東穎攝 ,2020.09.09）
P.League+新軍新竹攻城獅本周六日將在主場竹北體育館自辦熱身賽，這將是新職籃聯盟成立以來4支球隊首度合體出賽，聯盟今(13)日公布轉播方式，球迷能透過官方YouTube 頻道或momo TV收看熱身賽。
聯盟今天發新聞稿表示，目前10月17、18日本周末之兩天四戰熱身賽，皆會在P. LEAGUE+官方YouTube頻道播出，希望藉由YouTube的廣大影響力，讓更多人可以觀賞到聯盟的熱身賽，球迷也可於有線電視momo TV台收看。
P.League+首個賽季由富邦勇士、寶島夢想家、璞園建築與攻城獅四隊參戰，本周攻城獅得自辦熱身賽也成為四隊同時亮相的第一次，主場球隊最大亮點是兩名昔日HBL高人氣後衛田浩與高國豪的初登場。

新竹攻城獅自辦熱身賽賽程：

10/17(六) 

14:30 新竹攻城獅 vs 寶島夢想家

 17:00 桃園璞園 vs 臺北富邦勇士

10/18(日) 

 14:30 寶島夢想家 vs 桃園璞園
 17:00 臺北富邦勇士 vs 新竹攻城獅
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