國安基金退場　台股開高走低遇「萬三」又卡關

近「萬三」又卡關，

跌8.78點，跌幅0.06%，收在12947點，成交金額新台幣1845億元。而今日盤面焦點為5G、電動車與節能股表現亮眼。

台北股市今日開盤漲32.53點，加權股價指數以12988.44點開出，但大盤開高震盪，最高來到12994點，同樣近「萬三」情怯，沒多久就由紅翻黑，盤中最低來到12857點，隨後跌幅縮小，終場跌8.78點，跌幅0.06%，收在12947點，成交金額新台幣1845億元。

眾所矚目，蘋果公司將在台北時間14日凌晨發表新機，整體而言蘋概股大型股沒有太多亮眼表現，反而是中小型股發動。至於權值股台積電本周四法說會將登場，今日開高至465元後震盪，盤中在平盤上下游走，尾盤拉抬，終場漲2元，漲0.4%，收在462元。

而鴻海傳出美國威州廠申請租稅優惠遭到拒絕，但鴻海發出聲明表示將擬訂新合約，而今日股價同樣拉尾盤，終場翻紅漲0.2%，收在78.9元。至於大立光依舊弱勢，摜破3000元，終場跌3.88%，收在2970元。

今日盤面焦點為不受美國大選影響之政策類股，如5G、電動車與節能股，股價紅通通。像是電動車零組件同致飆漲停，康舒、宏致、新普漲幅也有5%以上。5G概念股如穩懋、明泰漲2%。太陽能族群，安集、國碩、達能都收在漲停。