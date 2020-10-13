遭影射代理陸資的新冠疫苗？東洋藥品回應了
記者劉雅文/台北報導
calendar_today2020-10-13 14:16:12｜update2020-10-13 14:16:59
台灣生技公司東洋製藥，昨（12）天宣布取得德國BioNTech SE的新冠病毒疫苗台灣代理權，今（13）天公司股價跳空漲停，不過卻遭到台商劉偉紀爆料，這個疫苗是德國BioNTech SE公司與中國大陸復星醫藥，共同合作製成。
對此，台灣東洋藥品今天下午發出聲明，強調德國BioNTech SE係一已上市之德國公司，並非陸資企業。還強調：「經查BNT係一註冊登記於德國，2019年10月於美國Nasdaq掛牌之新藥研發公司，依據公開資訊該公司前三大股東分別為AT Impf GmbH(持有50.20%)、Medine GmbH(持有18.80%)、Entities affiliated with MIG GmbH & Co.( 持有6.11%)，合計持有75.11%，其他股東則多為共同基金，而就公開資訊該公司之陸資僅占0.7%，離法令規範之30%甚遠。另依BNT官網，該公司於2020年9月15日獲得德國政府資助歐元3億7,500萬元以加速新冠肺炎疫苗之開發，若BNT屬陸資企業，德國政府當無資助之理。」最後，聲明嚴正駁斥爆料台商的說明，台商提到：「台灣東洋藥品公司若代理該公司新冠肺炎疫苗，將有違政府不使用中國產製疫苗政策。」東洋澄清，台灣東洋獲授權代理進口新冠肺炎疫苗之交易對象係BNT，相關疫苗之製造及其交易產生之金流、物流往來對象均在德國。
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