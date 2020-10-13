新核心系統頻出包！北富銀聲明已改善 但尚未達最佳狀態
新核心系統頻出包！北富銀聲明已改善 但尚未達最佳狀態
記者顏真真/台北報導
calendar_today2020-10-13 14:51:43
富邦金控旗下台北富邦銀行在國慶連假期間大動作更新網銀系統，沒想到上線後狀況頻傳。北富銀今（13）日發出5點聲明，除向客戶致歉之外，也表示早上進行網銀及行動銀行實測，結果顯示銀行企業匯流排（ESB）系統效能確有顯著改善，但尚未達最佳狀態。至於昨日因系統問題造成影響的交易，將於今日完成交易確認，若因而產生費用或影響，北富銀將妥善與客戶協商處理，確保客戶權益。
北富銀指出，新核心系統於12日上線後第一個營業日，因連結周邊系統的ESB系統效能問題導致部分服務無法順利完成。工程團隊已於昨日下午及晚間持續調校系統參數設定，增加系統資源，並強化流量監控適配，今日早上進行網行銀實測，結果顯示ESB系統效能確有顯著改善，只是尚未達最佳狀態，部分操作如網行銀查詢資產負債會較緩慢。不過，北富銀說，今日上午10時網行銀在線交易人數達3000人，ESB回應時間為1秒至2秒，已相當舊核心系統在農曆年期間的峰值及效能；中午12時30分網行銀在線交易人數約2000人，另同時在線查詢人數約15000人， ESB回應時間提升為0.3秒至0.4秒，網行銀效能已回復正常。
對於昨日因系統問題造成影響的交易，將於今日完成交易確認。若有因而產生的費用或影響，北富銀將妥善與客戶協商處理，確保客戶權益。
北富銀也強調，除127家分行以外，電話客服也會布署充分人力，務求於第一時間協助客戶解決問題。若有查詢類問題可多利用客服專線詢問。
有關新核心系統上線與周邊系統實際對接的過程中，發生模擬測試時不可預測的情境，造成客戶不便，北富銀也深感歉意，並感謝所有客戶的支持與體諒。而面對在新核心系統上線初期，若仍有服務不周之處，北富銀強調全體同仁將本著客戶優先的理念，主動協助客戶安排最佳方案，以保障客戶權益。