耿爽又不爽！砲轟美國「渲染軍備競賽、自己不先核裁軍」

耿爽強調，中方不參加所謂「三邊軍控談判」，並不意味著中方迴避自身核裁軍責任，或是拒絕參與國際核裁軍努力。從擁有核武器的第一天起，中國就倡導全面禁止和徹底銷毀核武器，宣布在任何時候和任何情況下不首先使用核武器，承諾無條件不對無核武器國家和無核武器區使用或威脅使用核武器，也是擁有核武的國家中，唯一作出此承諾的。中國願與各國就戰略安全問題開展有意義的對話，並繼續參加聯合國、裁談會、五核國框架下的軍控討論進程，但前提是在「相互尊重」的基礎上進行。
此外，耿爽更直言，美國才是當前全球戰略安全與穩定的最大威脅，並列出 10 項提出此論述的理由，一是美國癡迷窮兵黷武，軍費常年高居世界之冠；二是重拾冷戰思維，渲染外部威脅，挑動大國對抗；三是奉行單邊主義，退出多項國際武器協議；四是謀求自我鬆綁，自身不斷升級核武庫，卻又藉口逃避核裁軍的特殊責任；五是大搞政治操弄，奉行雙重標準，濫施單邊制裁；六是打破戰略平衡，企圖在亞太和歐洲強化其軍事存在；七是阻擋生物軍控，妨礙國際社會對各國生物活動進行核查的努力；八是遲滯化武銷毀，實為建立「無化武世界」的最大障礙；九是推動星球大戰，威脅外空安全，嚴重悖離和平利用外空的理念；十是構建黑客(駭客)帝國，在全世界大肆開展網絡攻擊和監聽活動。
耿爽重申，多邊軍控和裁軍進程事關國際和平與安全，聯合國會員無論大小、貧富、強弱，都有責任和義務平等參與，單邊主義、例外思想和霸淩行徑根本就行不通；而美國作為世界上軍力最強大、武器最先進的國家，在軍控和裁軍領域有著特殊、優先責任，既然口口聲聲都喊「美國優先」，就請務必做到「履約優先」、「銷毀優先」、「裁軍優先」，本著開放、坦誠、負責任、建設性的態度，與各國一道努力，推進國際軍控和裁軍進程，維護全球戰略安全與穩定。
雖然耿爽一再重申中國不具備可與美俄比擬的核力量，但先前曾有分析人士指出，中國接近、甚至已經具備了「三位一體」(同時具有從海洋、陸地和空中投送戰略核武器)的核打擊能力，將中國拉進核協議已是值得認真討論的話題，川普政府因而著手制定方案，要將中國拉入三邊核協議。然而，若真要實現「均等化」，美俄要不就大幅削減自己的核武器持有量，要不就讓中國大規模發展核建設以趕上美俄的數量，否則只會持續遭到中方反彈，但大幅削減核武將影響軍事實力和霸權地位，美俄也難以做到，導致核裁軍至今仍是難解的議題。