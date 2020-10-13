耿爽又不爽！砲轟美國「渲染軍備競賽、自己不先核裁軍」

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耿爽又不爽！砲轟美國「渲染軍備競賽、自己不先核裁軍」

國際中心蔡姍伶/綜合報導

calendar_today2020-10-13 14:56:36｜update2020-10-13 15:00:00

▲中國常駐聯合國副代表耿爽， 12 日在聯合國會議上再度砲轟美國，渲染美俄中核軍備競賽，卻拒絕履行自身核裁軍的特殊優先責任。（圖／翻攝自中華人民共和國常駐聯合國代表團官網）
▲中國常駐聯合國副代表耿爽， 12 日在聯合國會議上再度砲轟美國，渲染美俄中核軍備競賽，卻拒絕履行自身核裁軍的特殊優先責任。（圖／翻攝自中華人民共和國常駐聯合國代表團官網）
美中關係持續緊張，中國外交部前發言人耿爽，雖然已轉調中國常駐聯合國副代表，但依舊不改「戰狼」本色，當地時間 12 日又在第 75 屆聯合國大會裁軍與國際安全委員會一般性辯論中痛批，美國近來極力渲染「美俄中核軍備競賽」，大肆鼓吹「三邊軍控談判」，還給中國戴上了「世界第三大核力量」的高帽子，但中國的核力量與美俄完全不在一個量級，美方種種行為只是為了替自身拒絕履行核裁軍特殊優先責任製造藉口，這種情況要求中方參加三邊軍控談判，不但不公平、不合理，而且也不可行。
根據中華人民共和國常駐聯合國代表團公告顯示，耿爽在 12 日的會議中指出，美方近來給中國戴上「世界第三大核力量」的高帽，極力渲染「美俄中核軍備競賽」，大肆鼓吹「三邊軍控談判」，只是美方轉移國際注意力的把戲，意在為其拒絕履行核裁軍特殊優先責任製造藉口，謀求自我鬆綁、建立絕對軍事優勢尋找理由。而中國堅持自衛防禦核戰略，始終將核力量維持在國家安全需要的「最低水平」，過去沒有、今後也不會與任何國家進行核軍備競賽，中國的核力量與美俄完全不在一個量級，要求中國參加三邊軍控談判不公平、不合理、不可行，中方不會同意，也絕不接受任何脅迫與訛詐。
耿爽強調，中方不參加所謂「三邊軍控談判」，並不意味著中方迴避自身核裁軍責任，或是拒絕參與國際核裁軍努力。從擁有核武器的第一天起，中國就倡導全面禁止和徹底銷毀核武器，宣布在任何時候和任何情況下不首先使用核武器，承諾無條件不對無核武器國家和無核武器區使用或威脅使用核武器，也是擁有核武的國家中，唯一作出此承諾的。中國願與各國就戰略安全問題開展有意義的對話，並繼續參加聯合國、裁談會、五核國框架下的軍控討論進程，但前提是在「相互尊重」的基礎上進行。

此外，耿爽更直言，美國才是當前全球戰略安全與穩定的最大威脅，並列出 10 項提出此論述的理由，一是美國癡迷窮兵黷武，軍費常年高居世界之冠；二是重拾冷戰思維，渲染外部威脅，挑動大國對抗；三是奉行單邊主義，退出多項國際武器協議；四是謀求自我鬆綁，自身不斷升級核武庫，卻又藉口逃避核裁軍的特殊責任；五是大搞政治操弄，奉行雙重標準，濫施單邊制裁；六是打破戰略平衡，企圖在亞太和歐洲強化其軍事存在；七是阻擋生物軍控，妨礙國際社會對各國生物活動進行核查的努力；八是遲滯化武銷毀，實為建立「無化武世界」的最大障礙；九是推動星球大戰，威脅外空安全，嚴重悖離和平利用外空的理念；十是構建黑客(駭客)帝國，在全世界大肆開展網絡攻擊和監聽活動。

耿爽重申，多邊軍控和裁軍進程事關國際和平與安全，聯合國會員無論大小、貧富、強弱，都有責任和義務平等參與，單邊主義、例外思想和霸淩行徑根本就行不通；而美國作為世界上軍力最強大、武器最先進的國家，在軍控和裁軍領域有著特殊、優先責任，既然口口聲聲都喊「美國優先」，就請務必做到「履約優先」、「銷毀優先」、「裁軍優先」，本著開放、坦誠、負責任、建設性的態度，與各國一道努力，推進國際軍控和裁軍進程，維護全球戰略安全與穩定。
雖然耿爽一再重申中國不具備可與美俄比擬的核力量，但先前曾有分析人士指出，中國接近、甚至已經具備了「三位一體」(同時具有從海洋、陸地和空中投送戰略核武器)的核打擊能力，將中國拉進核協議已是值得認真討論的話題，川普政府因而著手制定方案，要將中國拉入三邊核協議。然而，若真要實現「均等化」，美俄要不就大幅削減自己的核武器持有量，要不就讓中國大規模發展核建設以趕上美俄的數量，否則只會持續遭到中方反彈，但大幅削減核武將影響軍事實力和霸權地位，美俄也難以做到，導致核裁軍至今仍是難解的議題。
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