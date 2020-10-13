耿爽又不爽！砲轟美國「渲染軍備競賽、自己不先核裁軍」

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理由

雖然耿爽一再重申中國不具備可與美俄比擬的核力量，但先前曾有分析人士指出，中國接近、甚至已經具備了「三位一體」(同時具有從海洋、陸地和空中投送戰略核武器)的核打擊能力，將中國拉進核協議已是值得認真討論的話題，川普政府因而著手制定方案，要將中國拉入三邊核協議。然而，若真要實現「均等化」，美俄要不就大幅削減自己的核武器持有量，要不就讓中國大規模發展核建設以趕上美俄的數量，否則只會持續遭到中方反彈，但大幅削減核武將影響軍事實力和霸權地位，美俄也難以做到，導致核裁軍至今仍是難解的議題。