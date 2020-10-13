白俄授權警方可用實彈　反政府示威恐難善了

安全部隊昨天才嚴厲鎮壓反政府示威，促使歐盟各國外長一致認為，是時候該制裁魯卡申柯本人。而在今天，白俄警方動用催淚瓦斯與震撼彈對付一群未經申請的退休人士遊行抗議活動。
魯卡申柯聲稱在8月9日大選擊敗高人氣反對黨候選人季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya），而後者主張自己才是真正的勝選者。魯卡申柯宣布勝選後旋即爆發示威。
英國廣播公司（BBC）報導，歐盟各國外長今天在盧森堡開會時表示，他們準備擴大制裁範圍，納入魯卡申柯；本月初歐盟針對40名白俄官員的制裁名單裡，不含魯卡申柯。
白俄內政部第一副部長卡札基維奇（GennadyKazakevich）提及昨天在首都明斯克的抗議活動時指出，示威者「已變得有組織性且極度激進」，並說目前示威者主要集中在明斯克，規模也小很多。
卡札基維奇說：「這已不是平民示威，我們要對付的不光是挑釁者，還有好戰分子、激進分子、無政府主義者與足球暴徒。在此代表內政部宣示，我們絕不放任街頭混亂，會確保國內的法律，若有需要，執法人員與國內各部隊會動用特殊裝備與致命武器。」
他說示威者白天投擲石塊與酒瓶、揮舞刀械，入夜後就開始堆築障礙物並燒輪胎。
「紐約時報」報導，目前遭制裁的40名白俄官員已被凍結資產並禁止旅行。在白俄警方昨天動用水柱並逮捕700多名示威者的暴力衝突後，歐盟外長在盧森堡開會時同意將魯卡申柯與其他人納入制裁名單。
不過紐時認為，制裁措施得先走完歐盟的法律程序，且若魯卡申柯認真與反對派對話談重新選舉、緩和對示威者鎮壓行動，歐盟仍有可能不對魯卡申柯制裁，給他運作的時間與空間。（譯者：陳亦偉/核稿：盧映孜）1091013