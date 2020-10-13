前助理涉台諜案風暴 綠委開諷：對台情蒐工作差到極點
前助理涉台諜案風暴 綠委開諷：對台情蒐工作差到極點
新頭殼newtalk |黃順祥 綜合報導
calendar_today2020-10-13 16:14:24
中國官媒央視在12日的節目中再度大炒台諜案，宣稱一名曾擔任前民進黨主席卓榮泰助理的男子鄭宇欽，在2019年入境中國時遭逮捕，該名男子在影片中道歉稱，「我知道我做這個事情對中國大陸是有傷害的」，卓榮泰反駁，強調他不認識此人，也沒有這名助理。民進黨立委羅致政則認為，如果老共不知道鄭宇欽並非卓榮泰前主席的助理，就表示他們的對台情蒐工作差到極點，反之就是硬要栽贓，呼嚨台灣人、欺騙中國人。
鄭宇欽在過去接受中評社訪問時，皆以「捷克查理士大學政治研究所講師」作為職稱，在央視的報導中，央視稱鄭宇欽與「駐捷克代表李雲鵬」牽上線，並在「李雲鵬」指揮下，鄭宇欽針對中國搜集相關情報，並將撰寫的資料交給台灣國安局。對於央視的報導，卓榮泰昨晚發出聲明，強調「卓榮泰主席」從無此助理，卓榮泰過去也不識此人，這則新聞顯然是錯誤報導。希望中共當局，不要「馮京當馬涼」，「扯完縣市還要扯黨中央」；外交部亦駁斥，鄭宇欽不是捷克查理大學的教授，且2005年到2018年旅居捷克時，也經常公開推廣中國一帶一路、推動中國與捷克的關係；並鄭重聲明，沒有李雲鵬這個人做駐捷克代表。
羅致政指出，台北的政治圈真的不大，有沒有當過誰的助理，一查就知、沒有秘密，這起所謂的台諜案，如果老共不知道鄭宇欽並非卓榮泰前主席的助理，就表示他們的對台情蒐工作差到極點，是被呼嚨了；反之，如果老共知道他不是卻要講他是卓的助理，那就是硬要栽贓，想要呼嚨台灣人、欺騙中國人。
羅致政認為，不論是哪一項，都證明中共是一個愚蠢又霸道的政權。新聞來源為Newtalk 新頭殼