前助理涉台諜案風暴　綠委開諷：對台情蒐工作差到極點

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前助理涉台諜案風暴　綠委開諷：對台情蒐工作差到極點

新頭殼newtalk |黃順祥 綜合報導

calendar_today2020-10-13 16:14:24

▲ （圖／新頭殼）
▲ 央視宣稱一名曾擔任前民進黨主席卓榮泰助理的男子鄭宇欽針對中國搜集相關情報，並將撰寫的資料交給台灣國安局。（圖／新頭殼）
中國官媒央視在12日的節目中再度大炒台諜案，宣稱一名曾擔任前民進黨主席卓榮泰助理的男子鄭宇欽，在2019年入境中國時遭逮捕，該名男子在影片中道歉稱，「我知道我做這個事情對中國大陸是有傷害的」，卓榮泰反駁，強調他不認識此人，也沒有這名助理。民進黨立委羅致政則認為，如果老共不知道鄭宇欽並非卓榮泰前主席的助理，就表示他們的對台情蒐工作差到極點，反之就是硬要栽贓，呼嚨台灣人、欺騙中國人。
鄭宇欽在過去接受中評社訪問時，皆以「捷克查理士大學政治研究所講師」作為職稱，在央視的報導中，央視稱鄭宇欽與「駐捷克代表李雲鵬」牽上線，並在「李雲鵬」指揮下，鄭宇欽針對中國搜集相關情報，並將撰寫的資料交給台灣國安局。
對於央視的報導，卓榮泰昨晚發出聲明，強調「卓榮泰主席」從無此助理，卓榮泰過去也不識此人，這則新聞顯然是錯誤報導。希望中共當局，不要「馮京當馬涼」，「扯完縣市還要扯黨中央」；外交部亦駁斥，鄭宇欽不是捷克查理大學的教授，且2005年到2018年旅居捷克時，也經常公開推廣中國一帶一路、推動中國與捷克的關係；並鄭重聲明，沒有李雲鵬這個人做駐捷克代表。

羅致政指出，台北的政治圈真的不大，有沒有當過誰的助理，一查就知、沒有秘密，這起所謂的台諜案，如果老共不知道鄭宇欽並非卓榮泰前主席的助理，就表示他們的對台情蒐工作差到極點，是被呼嚨了；反之，如果老共知道他不是卻要講他是卓的助理，那就是硬要栽贓，想要呼嚨台灣人、欺騙中國人。

羅致政認為，不論是哪一項，都證明中共是一個愚蠢又霸道的政權。
新聞來源為Newtalk 新頭殼
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