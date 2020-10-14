台諜風暴5／臥底中國做到共軍高層！回憶少將劉連昆

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台諜風暴5／臥底中國做到共軍高層！回憶少將劉連昆

記者呂炯昌/台北報導

calendar_today2020-10-14 08:20:00｜update2020-10-14 09:02:16

▲2018年3月27日蔡英文總統主持軍情局戴雨農先生紀念館重修落成，在無名英雄紀念碑前行禮致敬。（圖／蔡英文臉書）
▲2018年3月27日蔡英文總統主持軍情局戴雨農先生紀念館重修落成，在無名英雄紀念碑前行禮致敬。（圖／蔡英文臉書）
1949年國民黨在國共內戰慘敗，國民政府退守台灣，從此兩岸間除了煙硝的實戰外，更長期進行諜報戰。在台灣的國民黨政府除了透過白色恐怖方式大舉抓捕疑似共諜外，還在中國大陸佈建諜報網，被台灣吸收的中方情報人員中，以劉連昆階級最高還曾當到解放軍將軍。
劉連昆生於1933年，黑龍江省齊齊哈爾人，1947年加入解放軍，畢業於解放軍後勤學院，1988年升至少將。1989年解放軍鎮壓六四天安門事件，引發同情學生的劉連昆不滿，1990年代國防部軍事情報局因而發動「少康專案」吸收劉連昆，為台灣提供中共情報。
1996年3月，在我國即將舉行歷史性的首次總統直接大選前夕，解放軍在台灣海峽舉行大規模軍事演習，並宣佈試射地對地飛彈，引爆96年台海危機。不過，當時李登輝總統說共軍飛彈是「啞巴彈」，引發中國不滿，劉連昆遭中國逮捕並判處死刑，為劉連昆遞交情報的楊銘中則被捕囚禁，在中國監獄服刑20年才獲得釋放。同案遭逮捕處死的還包括共軍大校邵正宗，其排位也供奉於軍情局忠烈堂。

根據軍情局忠烈堂所編寫之劉連昆事蹟，劉連昆於1992年底遭我方吸收，劉於1995年1月退役、1999年7月13日失事，同年8月15日遭到處決。2002年軍情局將劉連昆入祠忠烈堂，其牌位擺放於第一排。軍情局指出，劉連昆曾情蒐中共中央軍委、四大總部機密文，並向我方提供中共內部重大動態等，一共獲得通用獎章乙座，軍種獎章兩座。

外界普遍認為，劉連昆是因為「啞巴彈」遭到槍決，但是多位軍情首長則認為劉連昆的犧牲原因很多，啞巴彈說法恐怕不是失事主因。連同劉連昆在內，為國捐軀的情報員英靈，放在軍情局戴雨農紀念館2樓的忠烈堂，2018年3月27日蔡英文總統主持戴雨農先生紀念館重修落成，曾在無名英雄紀念碑前行禮致敬。
▲軍情局忠烈堂就設立在軍情局內戴雨農先生紀念館2樓，供奉75座在國內外殉職情報人員的靈位，收錄4899位先烈事蹟於革命先烈紀念冊。（軍情局提供）中央社記者呂欣憓傳真　105年4月3日
▲軍情局忠烈堂設立在軍情局內戴雨農先生紀念館2樓，供奉75座在國內外殉職情報人員的靈位，收錄4899位先烈事蹟於革命先烈紀念冊。（圖／軍情局提供）
 

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