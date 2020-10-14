台諜風暴5／臥底中國做到共軍高層！回憶少將劉連昆

1996年3月，在我國即將舉行歷史性的首次總統直接大選前夕，解放軍在台灣海峽舉行大規模軍事演習，並宣佈試射地對地飛彈，引爆96年台海危機。不過，當時李登輝總統說共軍飛彈是「啞巴彈」，引發中國不滿，劉連昆遭中國逮捕並判處死刑，為劉連昆遞交情報的楊銘中則被捕囚禁，在中國監獄服刑20年才獲得釋放。同案遭逮捕處死的還包括共軍大校邵正宗，其排位也供奉於軍情局忠烈堂。
根據軍情局忠烈堂所編寫之劉連昆事蹟，劉連昆於1992年底遭我方吸收，劉於1995年1月退役、1999年7月13日失事，同年8月15日遭到處決。2002年軍情局將劉連昆入祠忠烈堂，其牌位擺放於第一排。軍情局指出，劉連昆曾情蒐中共中央軍委、四大總部機密文，並向我方提供中共內部重大動態等，一共獲得通用獎章乙座，軍種獎章兩座。
外界普遍認為，劉連昆是因為「啞巴彈」遭到槍決，但是多位軍情首長則認為劉連昆的犧牲原因很多，啞巴彈說法恐怕不是失事主因。連同劉連昆在內，為國捐軀的情報員英靈，放在軍情局戴雨農紀念館2樓的忠烈堂，2018年3月27日蔡英文總統主持戴雨農先生紀念館重修落成，曾在無名英雄紀念碑前行禮致敬。
台諜風暴1／無論是何身分 一言不合都可能「被台諜」 台諜風暴2／「人質外交」非首例 台諜成中共大內宣樣板 台諜風暴3／中共文攻怎接招？「軟處理」低調救人質 台諜風暴4／培養007！軍情局自訓情報員、吸收線民找情報