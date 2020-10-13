中市產業基金慢一年送審查 遭議員抨擊
記者柳榮俊/台中報導
calendar_today2020-10-13 16:20:00
台中市議會今(13)日進行「台中市產業發展基金109年超支併決算報告」的一讀會，藍綠議員抨擊，市府連續三年向中央爭取中科管理局補助款，屬延續性經費，但卻未及編列納入109年度預算有何原因？市長盧秀燕強調，市府重視預算紀律，對於重要政策應積極主動推行，不論中央補助核定與否，可視案情急迫性先行墊付或追加減預算辦理，維護市民權益。
市議會對市府提案進行一讀會，其中「台中市產業發展基金109年超支併決算報告案」，國民黨議員楊正中、劉士表示，產業發展基金是106年至109年延續性的預算，強化區域合作推動中南部智機械及航太產業升級，有很多產業申請，但此為延續計劃，108年的預算為何遲到今年才交議會審查。民進黨市議員李天生表示，明明報告106年開始，為何108年漏掉編109，108年難道沒有編列嗎，太疏忽應追究責任。
市府經發局長張峯源回應，今年度爭取中科管理局核定補助，需自行編列自籌款1030萬元，由109年度台中市產發基金項下支應。市府去年12月提案向中科管理局申請計畫，並於今年4月獲中科管理局核定補助1000萬元。對於議員建議延續性預算，可納入今年度預算編列，市府往後將全力配合辦理。
盧秀燕也說，她非常重視預算紀律，她要求29局處要反求諸己，市府各局處每年預算都要在前一年8、9月編列完成，並送台中市議會審議，由於此案補助款屬延續性計畫，為爭取中央補助，市府可先行墊付，若中央補助預算未如期核定，市府後續再辦追減即可，若有必要施行的政策，市府也可追加預算辦理。對於該計畫自籌款納入台中市產發基金109年超支併決算，市府依照台中市議會附帶決議，今日向議會提出專案報告，經過多位議員表達意見後，最終獲議會決議備查。