禮納里部落違建屏東縣政府將拆除　部落民眾抗議自焚送醫

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禮納里部落違建屏東縣政府將拆除　部落民眾抗議自焚送醫

記者黃正忠／屏東報導

calendar_today2020-10-13 15:46:09｜update2020-10-13 15:56:03

禮納里部落違建屏東縣政府將拆除　部落民眾抗議自焚送醫
▲上午參與陳抗的村民盧啟村(約70歲)從自己背包拿出不明液體倒在上半身，隨即以打火機引火自焚起火燃燒，屏東警分局巡官薛伊呈及3至4名熱心民眾立即上前合力將盧民移至水池內滅火。（圖／屏東警分局提供 , 2020.10.13）
屏東縣議員蔣月惠與禮納里部落永久屋居民約80餘人，上午在縣政府前人行道陳情抗議，希望縣政府能暫緩拆除，抗爭中途約70歲村民盧啟村從背包拿出不明液體倒在上半身，隨即以打火機引火自焚起火燃燒，警戒巡官薛伊呈與3至4名熱心民眾立即上前合力將盧民移至水池內滅火，並通報119將盧男送屏東醫院急救，後轉送高雄長庚醫院繼續治療。
▲屏東縣禮納里部落永久屋違建縣府將拆除居民在縣府前人行道陳情抗議，希望縣政府能暫緩拆除。（圖／屏東警分局提供
▲屏東縣禮納里部落永久屋違建縣府將拆除居民在縣府前人行道陳情抗議，希望縣政府能暫緩拆除。（圖／屏東警分局提供 , 2020.10.13）
屏東縣議員蔣月惠、霧台鄉民李姓代表等民眾約80人，上午10時在縣府前人行道上陳情抗議，縣議員蔣月惠、鄉民李代表等人唱聖歌、致詞，續由台教授演講時。
10點07分參與陳抗的村民盧啟村(約70歲)從自己背包拿出不明液體倒在上半身，隨即以打火機引火自焚起火燃燒，屏東警分局巡官薛伊呈及3至4名熱心民眾立即上前合力將盧民移至水池內滅火，草地上餘火由員警使用滅火器撲滅，並通報119將盧男送部立屏東醫院急救，後轉送高雄長庚醫院繼續治療。

屏東醫院急診主任許立平醫師表示，盧姓民眾傷勢都在臉部、頸部、胸部及上半身，面積約百分之25呼吸緊迫生命情況不穩定。因屏東醫院沒有燒燙傷病床，即轉往高雄長庚醫院救治。

隨後由原民處蔡姓副處長接受李姓代表等人遞交陳情書，陳抗民眾並由縣政府人員引導入內休息，12時許陳抗人士搭車離開，屏東分局在此呼籲民眾表達訴求時，皆應遵守相關法律表達意見，不宜採過激方式陳情，以免傷及自身及他人生命安全。
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