禮納里部落違建屏東縣政府將拆除　部落民眾抗議自焚送醫

屏東縣議員蔣月惠、霧台鄉民李姓代表等民眾約80人，上午10時在縣府前人行道上陳情抗議，縣議員蔣月惠、鄉民李代表等人唱聖歌、致詞，續由台教授演講時。
10點07分參與陳抗的村民盧啟村(約70歲)從自己背包拿出不明液體倒在上半身，隨即以打火機引火自焚起火燃燒，屏東警分局巡官薛伊呈及3至4名熱心民眾立即上前合力將盧民移至水池內滅火，草地上餘火由員警使用滅火器撲滅，並通報119將盧男送部立屏東醫院急救，後轉送高雄長庚醫院繼續治療。
屏東醫院急診主任許立平醫師表示，盧姓民眾傷勢都在臉部、頸部、胸部及上半身，面積約百分之25呼吸緊迫生命情況不穩定。因屏東醫院沒有燒燙傷病床，即轉往高雄長庚醫院救治。
隨後由原民處蔡姓副處長接受李姓代表等人遞交陳情書，陳抗民眾並由縣政府人員引導入內休息，12時許陳抗人士搭車離開，屏東分局在此呼籲民眾表達訴求時，皆應遵守相關法律表達意見，不宜採過激方式陳情，以免傷及自身及他人生命安全。
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