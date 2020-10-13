名家論壇》盧燕俐／拜登勝選，美股必漲？

無論最後鹿死誰手，比較有意思的是，有研究機構提出歷史統計，證明過去50年，舉凡民主黨獲勝，從投票日隔日，計算到當年年底為止，標普500指數漲幅多達2.9％，比共和黨勝選的1.7％還要多。因此，「民主黨勝選、美股續航」的說法，甚囂塵上。
投資市場向來瞬息萬變，歷史經驗可供參考，但不會完全複製。以今年新冠疫情來說，正當全球投資人恐慌著，美國經濟是否將步入大蕭條時，聯準會火速祭出QE無上限，造就此波股市榮景。
我認為，即使拜登最後勝出，仍有幾項重要變數值得投資人深思。首先，是川普的態度。川普早已表明，萬一大選落敗，他不會接受這樣的結果。這是否暗示著，在選後還有兩個半月的任內，既定政策突然跳票，或天外飛來一筆，打壞現有施政節奏，影響政經穩定性，連帶拖累美股表現。
其次，假設拜登贏了，美國經濟能否從此反轉向上，挑戰還很大。有別於川普的減稅政策，拜登主張加稅，企業稅從21％調高到28％，個人所得稅最高稅率，也從37％調高到39.6％，對年收入超過40萬美元的人，也課徵6.2％的社保稅。
儘管拜登陣營強調，受影響的族群以收入前1％的富豪為主，但企業加稅仍將衝擊美股獲利，美國銀行研究部就估算，這項稅改將導致標普500成分股的獲利大降9.2％，首當其衝的，正是投資人最愛的科技類股。
第三，疫苗研發進度，將左右全世界經濟成長動能。川普很早就拍胸保證，「選前疫苗就會上市」，可是截至目前，全球已進入臨床試驗的11種疫苗候選藥物中，美國有4款，監管單位和藥廠基於審慎評估的理由，不太可能在大選前上市，川普這幾天只能改口，「自身所接受的抗體療法，比疫苗還讚！」
一旦疫苗問市不如預期，秋冬所引發的第二波疫情，恐怕不易獲得控制，甚至遠比夏天還兇猛。美國銀行研究部也評估，倘若疫苗在明年第一季就能廣泛施打，那麼，全球GDP成長率，還有機會來到6.3％，如果拖到第三季，GDP將降到5.6％。
換句話說，緊盯疫苗進度，與新總統的新政內容，同等重要。沒有疫苗，全球經濟難回正常軌道，再龐大的紓困金額，都只能解決燃眉之急，而非正本清源之道。
最後，聯準會寬鬆的貨幣政策，是否會調整，也是重中之重。現已傳出，有FED官員表示，只要疫情緩和，寬鬆政策就應逐步退場。但這樣的論調，不受投資人歡迎，當資金大幅退場、美企業獲利又無法同步復甦，股市勢必陷入動盪。
話題再轉回，如果最後不是拜登出線，而由川普連任，美中關係是否更緊繃，川普也放手讓股市回歸基本面，到時，股市的多空戲碼，就很有得瞧了。
●作者：盧燕俐／資深財經媒體人、企業財經顧問
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