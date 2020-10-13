原住民豐年節活動　傳統祭儀、趣味競賽、原民市集齊登場

NOWnews 今日新聞 NOWnews 今日新聞

原住民豐年節活動　傳統祭儀、趣味競賽、原民市集齊登場

記者陳美嘉/高雄報導

calendar_today2020-10-13 16:09:12

▲高雄市政府楊明州秘書長（左）及原民會主委阿布斯（右）與市長及主委Q版造型共同宣傳聯合豐年節。（圖／記者陳美嘉攝，2020.10.13）
▲高雄市政府楊明州秘書長（左）及原民會主委阿布斯（右）與市長及主委Q版造型共同宣傳聯合豐年節。（圖／記者陳美嘉攝，2020.10.13）

2020高雄市原住民族聯合豐年節活動「高雄豐潮 原青崛起」將於10月17日在捷運鳳山西站1號出口旁廣場盛大舉辦，以演唱會等級的高規格打造活動主舞台，除了各族群展演傳統祭儀外，還有趣味競賽、原住民創意舞等，現場也集結上百攤原民市集，讓民眾完整感受原住民族的萬千風情及傳統。

▲
▲ 拉阿魯哇族耆老率領部落族人透過傳統儀式祝福記者會和豐年節活動能平安順利，並祝福大家身體平安健康。（圖／記者陳美嘉攝，2020.10.13）
高雄市政府秘書長楊明州表示，今年豐年節活動將嗨到月亮時間，邀請部落青年會及原住民歌手共同舉辦青年之夜，現場舞台、燈光音響皆按演唱會等級辦理，讓所有前來的民眾感受前所未有且震撼空前的聲光享受。

原民會主委阿布斯指出，高雄市擁有全台灣原住民16族且人口數最為平均的直轄市，而今年的展演主題族群「拉阿魯哇族」亦為高雄獨有，豐年節活動搭配著各族群祭儀展演，期盼讓16族能增加更多的交流互動、培養情感。

▲高雄市原住民祖韻文化樂舞團帶來台灣16族開場舞碼，強調高雄市為全台灣擁有原住民16族且人口數最為平均的直轄市。（圖／記者陳美嘉攝，2020.10.13）
▲高雄市原住民祖韻文化樂舞團帶來台灣16族開場舞碼，強調高雄市為全台灣擁有原住民16族且人口數最為平均的直轄市。（圖／記者陳美嘉攝，2020.10.13）
活動將透過部落傳統祭儀及文化體驗的方式讓更多年輕人能夠認識原住民族的文化，除了各族群展演傳統祭儀外，趣味競賽、動次動次原住民創意舞競賽更是不容錯過，現場還有上百攤豐富可期的原民市集，包括了原住民各式手工藝、農特產品、特色美食與多元文化體驗，其中包含了非常具有特色的拉阿魯哇族羽毛髮氈筆、貝殼手鍊、竹槍及陀螺童玩等。
關鍵字

延伸閱讀

NOW民調中心

您的中文好嗎！您覺得哪位藝人的名字最難唸？

您的中文好嗎！您覺得哪位藝人的名字最難唸？

繼續作答
交通部觀光局將推動到帛琉的「旅遊泡泡」，您會想去旅遊嗎？

交通部觀光局將推動到帛琉的「旅遊泡泡」，您會想去旅遊嗎？

繼續作答
夯劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》中，你覺得劇中誰的角色最「顧人怨」？

夯劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》中，你覺得劇中誰的角色最「顧人怨」？

繼續作答
campaign即時
推薦閱讀