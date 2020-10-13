原住民豐年節活動　傳統祭儀、趣味競賽、原民市集齊登場

2020高雄市原住民族聯合豐年節活動「高雄豐潮 原青崛起」將於10月17日在捷運鳳山西站1號出口旁廣場盛大舉辦，以演唱會等級的高規格打造活動主舞台，除了各族群展演傳統祭儀外，還有趣味競賽、原住民創意舞等，現場也集結上百攤原民市集，讓民眾完整感受原住民族的萬千風情及傳統。
原民會主委阿布斯指出，高雄市擁有全台灣原住民16族且人口數最為平均的直轄市，而今年的展演主題族群「拉阿魯哇族」亦為高雄獨有，豐年節活動搭配著各族群祭儀展演，期盼讓16族能增加更多的交流互動、培養情感。
記者陳美嘉/高雄報導
2020-10-13 16:09:12
2020高雄市原住民族聯合豐年節活動「高雄豐潮 原青崛起」將於10月17日在捷運鳳山西站1號出口旁廣場盛大舉辦，以演唱會等級的高規格打造活動主舞台，除了各族群展演傳統祭儀外，還有趣味競賽、原住民創意舞等，現場也集結上百攤原民市集，讓民眾完整感受原住民族的萬千風情及傳統。
原民會主委阿布斯指出，高雄市擁有全台灣原住民16族且人口數最為平均的直轄市，而今年的展演主題族群「拉阿魯哇族」亦為高雄獨有，豐年節活動搭配著各族群祭儀展演，期盼讓16族能增加更多的交流互動、培養情感。