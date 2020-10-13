原住民豐年節活動　傳統祭儀、趣味競賽、原民市集齊登場

2020高雄市原住民族聯合豐年節活動「高雄豐潮 原青崛起」將於10月17日在捷運鳳山西站1號出口旁廣場盛大舉辦，以演唱會等級的高規格打造活動主舞台，除了各族群展演傳統祭儀外，還有趣味競賽、原住民創意舞等，現場也集結上百攤原民市集，讓民眾完整感受原住民族的萬千風情及傳統。

▲ 拉阿魯哇族耆老率領部落族人透過傳統儀式祝福記者會和豐年節活動能平安順利，並祝福大家身體平安健康。（圖／記者陳美嘉攝，2020.10.13）

× ▲ 拉阿魯哇族耆老率領部落族人透過傳統儀式祝福記者會和豐年節活動能平安順利，並祝福大家身體平安健康。（圖／記者陳美嘉攝，2020.10.13）

原民會主委阿布斯指出，高雄市擁有全台灣原住民16族且人口數最為平均的直轄市，而今年的展演主題族群「拉阿魯哇族」亦為高雄獨有，豐年節活動搭配著各族群祭儀展演，期盼讓16族能增加更多的交流互動、培養情感。

▲高雄市原住民祖韻文化樂舞團帶來台灣16族開場舞碼，強調高雄市為全台灣擁有原住民16族且人口數最為平均的直轄市。（圖／記者陳美嘉攝，2020.10.13）