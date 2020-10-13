全台至少6架違法直升機 民航局：查獲馬上移送偵辦
記者陳致宇／台北報導
calendar_today2020-10-13 16:08:58｜update2020-10-13 16:09:54
日前一架 Robinson-R22 直升機於淡水地區違法飛行，引發社會關注，民航局今（ 13 ） 日指出，已掌握違法駕駛，檢方迅速查扣機具並拘提違法駕駛到案，初步清查全台至少還有 6 架有違法活動紀錄的直升機，民航局要求當地警方協助監控，一有違法飛行將會立即蒐證，並由民航局移送檢方偵辦。
民航局飛航標準組長林俊良表示，初步清查，全台目前沒有合法申請、但有違法活動紀錄的直升機有 6 、 7 架，除了 R22 ，可能還有 CH7 等機型；這些航空器，民航局均已掌握放置地點，已發函警政署與當地警方協助監控，一有違法活動，立即蒐證，由民航局移送檢方偵辦。林俊良說，法令並未限制 R22 機型進口，但國內目前並無合法申請的 R22 直升機。此外，林俊良指出，超輕載具也是另一飛安威脅，經查全台約有 10 處違規場地，不合格的航空器估計約 20 架左右，對這些違規場地與機具，民航局同樣已發函警政署、各地方政府與警方，除請警方協助監控，即時掌握非法活動，也請地方政府協助拆除違規場地與建物。據了解，一架全新 R22 直升機價格約台幣 1,200 萬元，通常玩家會選擇 R22 、 CH7 這類型直升機，主要是因為機型小、操作容易上手。依據民航法第 103 及 104 條，航空器違法部分，可處 5 年以下有期徒刑、拘役或 100 萬元以下罰金；駕駛違法部分，可處 5 年以下有期徒刑、拘役或 100 萬元以下罰金。