藍綠議員會勘撞場！羅智強、簡舒培言語交鋒火藥味濃

國民黨台北市議員羅智強，與民進黨台北市議員簡舒培，今天（13日）上午不約而同前往大安區內一處住宅大廈進行公安會勘，原因在於該棟大廈地下室正在進行施工，未來恐將出現超過30間的餐廳以及破百的爐灶，儼然成為公安地雷。不過羅智強與簡舒培，兩人雖然同屬大安文山區市議員，但黨派不同，平時較無來往，今天卻在同一地點進行會勘，也出現了些許交鋒意味。

根據了解，雙方在該議題上交鋒，要延伸到前一天議會工務部門質詢。簡舒培在質詢過程中，率先提出該議題，並且以此質詢都發局及建管處等相關責任局處，更在隔天上午10點30分，安排各局處前往現場會勘。而羅智強則在當天下午發出通知，將提前在10點20分在同一地點召開記者會，並一同參與會勘。而簡舒培則至今天上午才出招，再將記者會與現場會勘時間提前至10點，無奈羅智強上午在國民黨中央另有記者會，只能較晚到場後，雖然在簡舒培受訪時，自行透過手機進行直播，不過最後仍等到簡受訪結束後，才到鏡頭前接受媒體訪問。

▲國民黨台北市議員羅智強到場時，民進黨台北市議員簡舒培仍在受訪，羅智強只好透過手機開直播，並先與一旁住戶們溝通了解狀況。（圖／記者丁上程攝,2020.10.13）

羅智強在受訪時強調，除了地方政府建管處有相關責任外，也將矛頭指向執政當局，強調「共享廚房」是一項新興產業，中央政府相關單位應該負責任，將該行業別的認定做清楚，中央與地方應該一同合作。而身為執政黨的簡舒培則補充表示，在她質詢結束後，民進黨立委林楚茵就來向她索取所有的質詢資料，打算在明天立法院的財政委員會上進行質詢，雙方言詞交鋒一來一往互不相讓。