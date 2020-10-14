台諜風暴4／培養007！軍情局自訓情報員、吸收線民找情報

軍情局每年招考預計錄取120人，錄取軍情局專業軍官班後，需受訓52週，包括新生訓練、特戰訓練，以及學年訓練。合格結業後，以少尉身分任官，分發至軍事情報局所屬單位。
台灣國際戰略學會理事長王崑義表示，軍情局佈置情報員不只針對中國大陸，全球主要大國都會派情報員做情報、輿情收集任務，有些可能安排在駐外館處中。情報人員其實就像電影007一樣，派駐在國外的護照等證件都不是用真名，而是化名。
王崑義表示，除了復興電台是軍情局的外圍組織外，例如亞太基金會、遠景基金會也都是國安單位的外圍組織，透過學術機構名義來做情報研究，例如國安局所屬的遠景基金會在馬英九政府時期偏重兩岸問題研究，2016年政黨輪替後改為歐美議題研究，學者如果在國外蒐集情報也可以跟這些機構請款。
王崑義表示，軍情局吸收的情報員除了外語能力要好外，軍情局通常會提供資金協助他們解決經濟上的問題。對於中國大陸媒體指控台籍捷克學者鄭宇欽是「台諜」，王崑義認為，多方資訊看下來，鄭宇欽不像是台灣間諜、情報員，反而比較像親中人士。
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