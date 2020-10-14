台諜風暴4／培養007！軍情局自訓情報員、吸收線民找情報

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台諜風暴4／培養007！軍情局自訓情報員、吸收線民找情報

記者呂炯昌/台北報導

calendar_today2020-10-14 08:15:00｜update2020-10-14 09:01:48

鄭宇欽
▲陸委會表示，陸方再爆台諜案，逮捕學者，是無端栽贓台灣人民。（圖／翻攝自央視新聞）
央視日前報導宣稱抓到數百起台灣間諜，並連續多日大炒台諜案，讓國防部最神秘的情報機構軍情局受到矚目。軍情局不只自己培訓情報員，還多方位吸收線民蒐集情報。
軍情局專業軍官班招募分為兩組，通常為每年3月開始報考，一是「特種情報組」，另一是「特種電訊組」。「情報組」大學以上學歷、不分科系皆可報名；「電訊組」則限資訊通訊科技學門、工程及工程業學門、數學及統計學門、物理、化學與地球科學學科等的專業系所畢業生才能報考。除了學歷外，身高、視力與BMI等體檢需合格外，智力測驗等也要合格才行。
軍情局每年招考預計錄取120人，錄取軍情局專業軍官班後，需受訓52週，包括新生訓練、特戰訓練，以及學年訓練。合格結業後，以少尉身分任官，分發至軍事情報局所屬單位。

台灣國際戰略學會理事長王崑義表示，軍情局佈置情報員不只針對中國大陸，全球主要大國都會派情報員做情報、輿情收集任務，有些可能安排在駐外館處中。情報人員其實就像電影007一樣，派駐在國外的護照等證件都不是用真名，而是化名。

王崑義表示，除了復興電台是軍情局的外圍組織外，例如亞太基金會、遠景基金會也都是國安單位的外圍組織，透過學術機構名義來做情報研究，例如國安局所屬的遠景基金會在馬英九政府時期偏重兩岸問題研究，2016年政黨輪替後改為歐美議題研究，學者如果在國外蒐集情報也可以跟這些機構請款。
王崑義表示，軍情局吸收的情報員除了外語能力要好外，軍情局通常會提供資金協助他們解決經濟上的問題。對於中國大陸媒體指控台籍捷克學者鄭宇欽是「台諜」，王崑義認為，多方資訊看下來，鄭宇欽不像是台灣間諜、情報員，反而比較像親中人士。

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