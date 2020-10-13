水湳國際會展中心　議員批胡搞瞎搞

李中說，會展中心的計畫預算送進議會的資料從101年到109年通通都是51.8億元預算，如果市政府發現物價變動，就應該要調整預算，而不是欺瞞議會讓議員誤以為該預算金額可以興建完整的會展中心，前市府為何在交接前匆忙發包，再讓現在的市府不得不補辦預算追加，他認為，要追究相關人員的責任。
另外，建設局和經發局當初討論要進行減項，結果竟然讓會展中心減成只剩下毛胚屋，現在卻又計畫要補16億多，108年為什麼沒有發現？為什麼沒有在提109年預算時就提出追加預算，而是現在才隨便提出一份補辦報告就要議會同意追加，議會沒有那麼容易就接受。
市長盧秀燕表示，「開不了工的要開工，完不了工的要完工！」市府在民國101年，編列58億元建設國際會展中心，因應物價指數需要更多經費，為讓工程加速推動，市府減項發包，讓第一期工程順利開工，接續進行二期工程，盼市政一棒接一棒，強化市政建設。
經發局指出，為讓工程加速開工，市府調整為兩期工程進行，第一期工程總預算58億1,658萬3,000元，以取得使照為原則，針對建築裝修、機電等工程減項，107年12月6日決標，已於去年3月20日開工，目前正進行展覽棟地下室結構體工程、會議棟開挖工程。
對於第一期工程減項發包，市府多次召開會議檢視調整後，需另籌措經費16億8,734萬5,000元，進行建築裝修、衛浴設備、空調系統、照明設備發包等二期工程，以達基本營運需求。市府依台中市政府附屬單位預算執行注意事項規定補辦預算，經市府預算審查委員會核准，獲市議會同意備查。