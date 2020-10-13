中市府追加20億不列年度預算　議員批變相規避

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中市府追加20億不列年度預算　議員批變相規避

記者柳榮俊/台中報導

calendar_today2020-10-13 19:11:27

中市府追加20億不列年度預算　議員批變相規避
▲議員指出，台中市政府補辦20億預算，不在這次審議110年總預算書。這種變相規避實質審查的執政態度，應該擱置或退回。(圖／柳榮俊攝2020.10.13)
台中市議會今(13)日進行市府提案三讀會議，民進黨議員楊典忠、陳淑華、鄭功進針對台中國際會展中心16.8億補辦預算、北屯國民運動中心1.3億、太平國民運動中心2億經費調整案提出質詢指出，市府用提案方式偷度追加預算，審議明年度預算，但是這三提案並不在這次審議110年總預算書中。這種變相規避實質審查的執政態度，應該擱置或退回。
議員陳淑華指出，台中國際會展中心早在108年3月動工，一完成相關作業市府就已經知道台中國際會展中心還有什麼需要再做，歷經108年、109年兩年，市府如果有心早就來得及在109年度預算提出，追加也好、第二期工程預算也好。
陳淑華說，結果2年來，市府卻怠惰不作為，都不循正常程序送預算到議會審查，臨時用2張紙寫說要補辦預算就要16億8千萬元的經費，也沒計畫、也沒細項、也沒說明，就要議會背書，這不是偷渡什麼才是偷渡。，就像北屯國民運動中心，原預算6億元，竟一個提案說要改7.3億元；太平國民運動中心，原預算2.1億元，也是一個提案說要變4.1億元，連審查預算的程序都省略，都採用市府提案方式送議會，跳過審查預算程序，明顯違法。

議員楊典忠表示，台中市議會現在正值預算會期，審議110年度預算，台中國際會展中心16.8億、北屯國民運動中心1.3億、太平國民運動中心2億，質疑為什麼這些追加預算沒納入總預算？市府用提案變相追加預算嗎？市府在暗渡追加預算，規避議會監督嗎？兩座運動中心位置圖、規劃圖都沒有，應該說明清楚增加預算的必要性，還有北屯運動中心為什麼要動用「停車場管理基金」？台中國際會展中心先減項發包，現在再用追加預算補回來，這樣對嗎？他要求這三項重大建設追加20多億，追加甚麼內容市府要講清楚。

議員鄭功進表示，日前才傳出大量使用「中國製」運動器材的長春國民暨兒童運動中心，不僅傳出為了搶開幕，倉促趕工的施工品質，產生多處缺失，周邊昂貴的百萬「進口」遊戲器材，也不符合無障礙使用的共融規定。所已，議會的議員依法被人民賦予，對行政機關的立法監督權，盧市府口口聲聲要推動新陽光政治，豈能容許上億元的預算，用這樣不明不白的審查標準。
市長盧秀燕回應，這三項重大建設不分藍綠議員都希望恢復成原來預算，所以市府現在是在做補救，另外補辦預算、追加預算、與墊付款都一樣，都是依法經過議會審議程序。
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