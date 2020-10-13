中市府追加20億不列年度預算　議員批變相規避

陳淑華說，結果2年來，市府卻怠惰不作為，都不循正常程序送預算到議會審查，臨時用2張紙寫說要補辦預算就要16億8千萬元的經費，也沒計畫、也沒細項、也沒說明，就要議會背書，這不是偷渡什麼才是偷渡。，就像北屯國民運動中心，原預算6億元，竟一個提案說要改7.3億元；太平國民運動中心，原預算2.1億元，也是一個提案說要變4.1億元，連審查預算的程序都省略，都採用市府提案方式送議會，跳過審查預算程序，明顯違法。
議員楊典忠表示，台中市議會現在正值預算會期，審議110年度預算，台中國際會展中心16.8億、北屯國民運動中心1.3億、太平國民運動中心2億，質疑為什麼這些追加預算沒納入總預算？市府用提案變相追加預算嗎？市府在暗渡追加預算，規避議會監督嗎？兩座運動中心位置圖、規劃圖都沒有，應該說明清楚增加預算的必要性，還有北屯運動中心為什麼要動用「停車場管理基金」？台中國際會展中心先減項發包，現在再用追加預算補回來，這樣對嗎？他要求這三項重大建設追加20多億，追加甚麼內容市府要講清楚。
議員鄭功進表示，日前才傳出大量使用「中國製」運動器材的長春國民暨兒童運動中心，不僅傳出為了搶開幕，倉促趕工的施工品質，產生多處缺失，周邊昂貴的百萬「進口」遊戲器材，也不符合無障礙使用的共融規定。所已，議會的議員依法被人民賦予，對行政機關的立法監督權，盧市府口口聲聲要推動新陽光政治，豈能容許上億元的預算，用這樣不明不白的審查標準。
市長盧秀燕回應，這三項重大建設不分藍綠議員都希望恢復成原來預算，所以市府現在是在做補救，另外補辦預算、追加預算、與墊付款都一樣，都是依法經過議會審議程序。