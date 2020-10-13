羽球／丹麥賽今開戰上屆冠軍全缺席 周天成有望封王
記者鍾東穎/綜合報導
calendar_today2020-10-13 16:36:25
超級750系列丹麥公開賽今(13)日點燃戰火，由於2019 新型冠狀病毒（COVID-19）疫情關係5項上屆冠軍都放棄連霸，包含我國世界球后戴資穎，我國僅一哥周天成參賽，在球王退賽後晉身為最高種子，相當有望奪冠。
BWF積極復賽將丹麥賽視為復賽首戰，但考量疫情仍讓多國選手卻步，原本聲勢浩大的日本隊只剩6人參賽，車禍復出的球王桃田賢斗、女單頭號種子山口茜最後都選擇退出。球王退賽後，確定去年5項冠軍都不爭取衛冕，女單去年冠軍是小戴、男雙則是世界第一的印尼Marcus Fernaldi Gideon／Kevin Sanjaya、女雙南韓白荷娜／鄭景銀、混雙印尼Praveen JORDAN／Melati Daeva OKTAVIANTI。世界第2的周天成原本名列大會第2種子，如今球王退賽也晉升男單最高種子，首輪交手地主選手Victor SVENDSEN，預計能順利晉級，接下來可能在8強交手第5種子印度二哥KIDAMBI Srikanth、4強碰第3種子丹麥金童Anders ANTONSEN。