中山大學正式公告 撤銷李眉蓁碩士學位、註銷學位證書
中山大學正式公告 撤銷李眉蓁碩士學位、註銷學位證書
記者鄭婷襄/高雄報導
calendar_today2020-10-13 16:46:16
國民黨高雄市議員李眉蓁參選高雄市長補選期間，爆發碩士論文抄襲風波，中山大學教務處於今（13）日公告撤銷李眉蓁的社會科學碩士學位，並註銷其碩士學位證書，李眉蓁今指出，學校應是獨立單位，卻隨政治起舞、追殺，讓她覺得很失望，學術界不應該是這樣。
高雄市長補選選舉期間，受國民黨徵召參選的李眉蓁爆出論文抄襲風波，也影想到她的選情，中山大學校長鄭英耀為此更在7月26日發出一份給全校師生的公開信，坦承該事件對學校聲譽造成傷害，強調不會迴避問題，會按部就班確實改善缺失；選後經中山大學社會科學院召開審定會認為抄襲事證明確，決議報請學校撤銷李眉蓁之碩士學位，指導教授另提送校教評會審議相關責任，
國立中山大學教務處今發出公告，依學位授予法第17條第1項、學則第77條及碩、博士學位論文抄襲、代寫、舞弊處理原則第6條規定辦理，撤銷社會科學院大陸研究所碩士在職專班97年6月畢業生李眉蓁之社會科學碩士學位，並註銷其碩士學位證書，證書字號：中（97）碩字第2583號。