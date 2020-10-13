中山大學正式公告　撤銷李眉蓁碩士學位、註銷學位證書

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中山大學正式公告　撤銷李眉蓁碩士學位、註銷學位證書

記者鄭婷襄/高雄報導

calendar_today2020-10-13 16:46:16

國民黨高雄市長候選人李眉蓁發表表重大聲明，宣布放棄中山大學在職碩士班學位，也將向高雄市選舉委員會申請，刪除選舉公報學歷欄內該項註記。（記者鄭婷襄攝，2020.07.23）
▲中山大學公告撤銷李眉蓁的社會科學碩士學位，並註銷其碩士學位證書。（記者鄭婷襄攝，2020.07.23）

國民黨高雄市議員李眉蓁參選高雄市長補選期間，爆發碩士論文抄襲風波，中山大學教務處於今（13）日公告撤銷李眉蓁的社會科學碩士學位，並註銷其碩士學位證書，李眉蓁今指出，學校應是獨立單位，卻隨政治起舞、追殺，讓她覺得很失望，學術界不應該是這樣。

高雄市長補選選舉期間，受國民黨徵召參選的李眉蓁爆出論文抄襲風波，也影想到她的選情，中山大學校長鄭英耀為此更在7月26日發出一份給全校師生的公開信，坦承該事件對學校聲譽造成傷害，強調不會迴避問題，會按部就班確實改善缺失；選後經中山大學社會科學院召開審定會認為抄襲事證明確，決議報請學校撤銷李眉蓁之碩士學位，指導教授另提送校教評會審議相關責任，

國立中山大學教務處今發出公告，依學位授予法第17條第1項、學則第77條及碩、博士學位論文抄襲、代寫、舞弊處理原則第6條規定辦理，撤銷社會科學院大陸研究所碩士在職專班97年6月畢業生李眉蓁之社會科學碩士學位，並註銷其碩士學位證書，證書字號：中（97）碩字第2583號。

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