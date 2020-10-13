水利溝渠私自加蓋坍塌 協調權責歸屬延宕修護
記者蘇榮泉、簡勇鵬/雲林報導
calendar_today2020-10-13 17:29:36
斗南鎮中山路某知名餐廳旁私自加蓋的水利溝渠蓋，因在溝渠蓋上停車而日久坍塌，鎮公所為維護過路人車安全，設置護欄警示，卻成箭靶遭眾人矢之，將由權責的農水署雲林管理處和業主協調整修。
流經斗南鎮文昌路全段的溫厝角水利灌溉渠道，進入市區緊鄰住宅渠段，均被加蓋方便進出，其管理權責仍屬現今改制的農水署雲林管理處，不過位於斗南鎮中山路和文昌路口某知名餐廳旁的渠段，多年前經私設加蓋，後為該餐廳利用作為停車場。直到大約半年前，加蓋部分的鋼樑日久腐蝕，導致上方混擬土基面坍塌，大面積的混泥土塊掉落在渠道內，不僅嚴重影響水流，且造成過路人車安全安堪慮，當時雖經業主透過民代向改制前的雲林水利會反映要求整修，但因權責歸屬問題而延宕至今。
由於該渠段緊鄰交通頻繁的文昌路，對過往的人車安全甚為威脅，鎮公所顧及人車安全維護，先行用紐澤西護欄和交通錐設置警示圍籬，讓民眾誤以為鎮公所未能及時修護改善而怨聲載道。
斗南鎮長沈暉勛指出，塌陷路段是水利會灌溉溝渠加蓋，公所數月來多次向雲林水利會反應，希望儘速修護或加蓋安全措施，但一直沒下文，由於塌陷擴大，公所先擺放交通錐做緊急措施，以維過往人車安全。農水署斗南工作站長林建華表示，崩塌處是斗南重要灌溉渠道溫厝角支線，進入市區都被加蓋，年代久遠已無法查證是誰加蓋，餐廳經營者有意申請加蓋，考量渠道年久失修，為確保安全希望業者能連同該段渠道修繕再加蓋，現仍與業者在協調中；若雙方無法達成共識，水利會將先把塌陷處清除，並以紐澤西護欄加強安全防護，後續再進一步爭取整段渠道改善。