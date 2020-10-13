水利溝渠私自加蓋坍塌　協調權責歸屬延宕修護

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水利溝渠私自加蓋坍塌　協調權責歸屬延宕修護

記者蘇榮泉、簡勇鵬/雲林報導

calendar_today2020-10-13 17:29:36

水利溝渠私自加蓋坍塌
▲斗南鎮中山路某知名餐廳旁的私自加蓋在水利溝渠上停車場日久坍塌。（圖／記者簡勇鵬攝，2020.10.13）
斗南鎮中山路某知名餐廳旁私自加蓋的水利溝渠蓋，因在溝渠蓋上停車而日久坍塌，鎮公所為維護過路人車安全，設置護欄警示，卻成箭靶遭眾人矢之，將由權責的農水署雲林管理處和業主協調整修。
流經斗南鎮文昌路全段的溫厝角水利灌溉渠道，進入市區緊鄰住宅渠段，均被加蓋方便進出，其管理權責仍屬現今改制的農水署雲林管理處，不過位於斗南鎮中山路和文昌路口某知名餐廳旁的渠段，多年前經私設加蓋，後為該餐廳利用作為停車場。
▲公所用紐澤西護欄和交通錐設置警示圍籬，民眾誤以為修護改善遙遙無期而怨聲載道。（圖／記者簡勇鵬攝，2020.10.13）
▲公所用紐澤西護欄和交通錐設置警示圍籬，民眾誤以為修護改善遙遙無期而怨聲載道。（圖／記者簡勇鵬攝，2020.10.13）
直到大約半年前，加蓋部分的鋼樑日久腐蝕，導致上方混擬土基面坍塌，大面積的混泥土塊掉落在渠道內，不僅嚴重影響水流，且造成過路人車安全安堪慮，當時雖經業主透過民代向改制前的雲林水利會反映要求整修，但因權責歸屬問題而延宕至今。

由於該渠段緊鄰交通頻繁的文昌路，對過往的人車安全甚為威脅，鎮公所顧及人車安全維護，先行用紐澤西護欄和交通錐設置警示圍籬，讓民眾誤以為鎮公所未能及時修護改善而怨聲載道。

斗南鎮長沈暉勛指出，塌陷路段是水利會灌溉溝渠加蓋，公所數月來多次向雲林水利會反應，希望儘速修護或加蓋安全措施，但一直沒下文，由於塌陷擴大，公所先擺放交通錐做緊急措施，以維過往人車安全。
▲水利會灌溉溝渠上加蓋坍塌，因權責歸屬問題而延宕。（圖／記者簡勇鵬攝，2020.10.13）
▲水利會灌溉溝渠上加蓋坍塌，因權責歸屬問題而延宕。（圖／記者簡勇鵬攝，2020.10.13）
農水署斗南工作站長林建華表示，崩塌處是斗南重要灌溉渠道溫厝角支線，進入市區都被加蓋，年代久遠已無法查證是誰加蓋，餐廳經營者有意申請加蓋，考量渠道年久失修，為確保安全希望業者能連同該段渠道修繕再加蓋，現仍與業者在協調中；若雙方無法達成共識，水利會將先把塌陷處清除，並以紐澤西護欄加強安全防護，後續再進一步爭取整段渠道改善。
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