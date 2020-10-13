阿里山祝山車站明天起改建 觀日列車改停靠對高岳站
記者陳惲朋／嘉義報導
calendar_today2020-10-13 18:20:00
以觀日出為主要目的，且由國人自建的第一條登山鐵路，更是全臺鐵路最高點的阿里山祝山車站，林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處(林鐵及文資處)為提昇其功能，將自明(14)日起開始，進行17個月工期的改建，期間觀日列車改停靠對高岳站，今天林鐵及文資處特別辦理改建前紀念活動。
祝山車站海拔2,451公尺，是全臺鐵路最高點，更是國人在民國75年自建完工的第一條登山鐵路，專門提供遊客前往祝山觀賞日出奇景，因建築年代久遠，功能不符現代國內外遊客需求，林鐵及文資處為提升祝山線的營運品質，將自明天起進行祝山車站的改建工程，工期預計為17個月。林鐵處表示，祝山車站改建新的站體，特別進行光線規劃，讓陽光可以自然穿透，並且灑落在整個車站內的空間，增加採光性。改建後，除增加無障礙設施、美學及各項服務設施精進外，也會是一座環境友善的節能車站。
林鐵及文資處指出，新的站體以雲霧繚繞山巒之意象為設計發想，利用車站自然的地形坡度，將車站月台、前廳、主要階梯和觀日涼亭，透過白色的雲浪造型屋頂整合規劃，彷若雲海瀰漫山谷，而旅客穿越雲浪登上觀日平台之後，迎接日出破曉，猶如撥雲見日。為配合祝山車站改建工程，祝山線觀日列車14日起改停靠對高岳站，鄰近車站的對高岳觀日坪視野遼闊，是欣賞日出的好景點。