阿里山祝山車站明天起改建　觀日列車改停靠對高岳站

以觀日出為主要目的，且由國人自建的第一條登山鐵路，更是全臺鐵路最高點的阿里山祝山車站，林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處(林鐵及文資處)為提昇其功能，將自明(14)日起開始，進行17個月工期的改建，期間觀日列車改停靠對高岳站，今天林鐵及文資處特別辦理改建前紀念活動。

▲民眾不捨的在即將改建的祝山車站內留影。(圖／林鐵及文資處提供）