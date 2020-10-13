北北基軌道會談達5點共識 基隆捷運台北端延伸進南港
北北基軌道會談達5點共識 基隆捷運台北端延伸進南港
記者陳致宇／台北報導
calendar_today2020-10-13 17:26:30｜update2020-10-13 17:29:09
為針對北北基軌道路網政策進行溝通，交通部長林佳龍今（ 13 ）日邀請台北市長柯文哲、新北市長侯友宜及基隆市長林右昌召開會議，會議中達成 5 項共識，包含基隆捷運計畫系統型式升級、民生汐止線與基隆捷運整合、基隆捷運南港－八堵路段、高鐵延伸宜蘭路線等方案。
交通部表示，在國土整體發展與區域均衡的架構下，建構「西部高鐵、東部快鐵」高快速環島鐵路網為政府當前施政重點。環島鐵路網中，北北基路廊為連通東西部間的要徑，為使北北基軌道路網規畫方向能符合地方政府之國土發展構想與期待，因此由交通部成立「北北基軌道路網政策溝通平台」，與台北市、新北市及基隆市政府研商尋求共識，使此區域內各項軌道建設計畫整合順利推動。交通部指出，溝通平台歷經 3 次工作小組會前會研商討論，就所獲初步共識提報今日首長會議討論，確認 5 項共識。第一為基隆捷運計畫系統型式升級，目前基隆捷運所採用的系統型式，將由 LRT 輕軌系統提升為具備自動列車運轉（ ATO ）裝置的 LRRT 中運量捷運系統。
第二是基隆捷運台北端地下延伸至南港，將可便利轉乘台鐵、高鐵及捷運，擴大軌道服務範圍，台北端將朝地下延伸至南港站方案規畫；第三是基隆端部分，基隆捷運南港－八堵路段已有共識，至於八堵－基隆路段正評估不同方案，將再持續規畫討論，未來基隆捷運綜合規畫時應納入都市縫合理念。第四是民生汐止線將與基隆捷運整合，因基隆捷運與民汐線於大同路平行路段，民汐線與基隆捷運將整合，俾縮小結構量體並便利民眾轉乘，可解決兩線於汐止大同路段平行併存的龐大量體；最後是高鐵延伸宜蘭路線方案，由於高鐵系統具速度快、容量大之優勢，在北宜路廊可擔任台鐵與國道 5 號分流的角色，大幅增加北宜間軌道系統運能，提供東部多元旅運服務，並疏緩樹林至七堵間台鐵容量不足之瓶頸，但為保護環境，該方案採未經過翡翠水庫集水區的計畫，後續將以此方案續與北宜直鐵比較後，提報綜規及環評審議。