雲縣府推團購助蕉農 烏龍蕉啟運金門
記者洪佳伶/雲林報導
calendar_today2020-10-13 19:20:00
近期香蕉盛產，雲林縣政府積極與產地農民團體合作，推出團購方案，積極媒合企業團購，協助農友銷售，累計至今已媒合企業及團體採購達20,730公斤，在雲林縣長張麗善及金門縣長楊鎮浯共同媒合下，首批一貨櫃480箱，總計約7,200公斤的烏龍蕉，將於10月15日運抵金門。
為感謝金門協助雲林農民之美意，今(13)日張麗善縣長更邀請楊鎮浯縣長同框舉行跨海視訊，共同為雲林香蕉團購宣傳，也為即將啟運的香蕉封箱。縣長張麗善說，除金門縣以外，wpd達德能源集團與明基材料股份有限公司也向本縣蕉農採購香蕉，達德能源集團更將採購之880箱香蕉全數捐給縣內國中小學生供應營養午餐，為雲林縣內學童加菜，展現企業回饋地方之善舉，也將於10月15日全數配送完畢。
縣長楊鎮浯表示，今年9月25日來到雲林縣斗南農會參訪，契作高粱合作案，聽聞雲林縣外銷日本烏龍種香蕉，品質優良，因受新冠肺炎疫情影響，發生產銷失衡現象，當下指示相關單位協助媒合團購，如此好品質的國產香蕉，一定要讓金門的民眾也吃的到，今日的記者會，展現兩縣的情誼，未來希望能有更多合作的機會，促進雙方更多的交流。
張麗善表示，雲林出產的香蕉品質有保證，不僅富含豐富纖維，也非常營養，含鉀、B群、色胺酸、活寡醣等等人體所需的營養，非常方便用來做甜點或果汁，希冀更多企業持續向雲林縣蕉農採購，不論是團購、團膳等皆可，雲林縣出產香蕉，不僅價格實惠，品質更是有保障。