台諜風暴3／中共文攻怎接招？「軟處理」低調救人質

另一名立法院國防外交委員會、民進黨籍立委趙天麟也表示，中國在台灣的國慶日後爆出所謂的「台諜案」進行一場大內宣，其目的是為了掩飾中國無法解決中美問題，以及台灣持續對中國的批評，建立其正當性，同時將香港動亂一併推給台灣。
趙天麟表示，中國這麼做可以「一箭雙鵰」，一方面掩飾自已無能處理內政、美中問題；另一方面則給了台灣兩岸無法對話、無法處理兩岸問題，台灣間諜被捕、民進黨政府無能等等難題。
但中國這樣一石二鳥的「想像」卻很難在台灣達到效果，因台灣是民主體制、資訊透明，民眾透過充分的資訊比對後可以發現，這些都是中國設下的圈套，難以讓人信服所謂的台諜「是台灣政府造成的」。
在一連串文攻武嚇後，中國大陸拿台灣一些名不見經傳的人來入罪，只會加強民眾對蔡英文政府面對兩岸關係強硬處置的支持。就像日前媒體所做的民調，台灣人雖然認為兩岸戰爭的機率提高，但對蔡英文處理兩岸關係的方式，支持度亦是升高的。
趙天麟指出，蔡英文的兩岸關係採取的是「軟硬兼施」，以前看似強硬，但國慶演說又相對放得更軟，中國只剩下強硬一招，兩相比較之下，在國際宣傳方面，台灣又可拿下一成，加深國際間對中國的負面印象，進而增加其他國家力挺台灣的力道、國際交流會更多，中國將蔡英文遞出的橄欖枝棄之不顧，其實是讓台灣撿到很大一把槍。
據悉，蔡政府並沒有持續曝光兩岸之間在台諜案溝通的情況，包含家屬是怎麼向政府求救的？人被中國關在哪裡？ 怎麼被抓的？是認為一但細節曝光，將會讓台灣人更生氣、更反中、更加強中國的惡劣形象，如此一來那些被捕的人將更難回到台灣。為此，高層也向被牽扯入共諜案的相關人士進行過溝通，希望這些人可以低調一點，畢竟「我們的人還在中共手上」。
至於李孟居、施正屏、蔡金樹等人現在究竟被關在哪？是否真涉及間諜竊密案？黨政人士指出，政府都有所掌握，也可確定他們並非台灣政府派過去的間諜；至於鄭宇欽則是「完全一頭霧水」，家屬甚至沒向陸委會提出求救，爭議較大，有待釐清其背景。
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