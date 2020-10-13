嘉市設計經濟力產業輔導計畫　最高補助40萬元

為進行嘉義市在地產業輔導，結合 2021 年台灣設計展，鼓勵嘉義市在地產業於產品、服務、場域等多元面向導入能量，每案設計開發輔導補助經費最高上限為新台幣40萬元，申請至30日下午五時止。

嘉義市產業今年受新冠肺炎疫情影響甚鉅，為了振興企業發展、健全體質，市府特別在今年下半年規劃「設計經濟力」輔導方案，提供嘉義市業者在設計、服務、市場與品牌等相關面向之諮詢診斷服務，以協助業者導入設計能量加值產品與服務，讓企業在品牌設計、服務設計、產品開發等領域，引入專業設計規劃團隊，提供創新輔導。

市府建設處表示，這次輔導標的為品牌設計、包裝、店面形象、產品設計、循環設計、服務設計及社會設計；申請資格已取得公司法或商業法登記之國內企業或團體，且公司(或分公司)地址及商業地址登記於嘉義市者、具自有品牌並於市場流通之業者尤佳、公司淨值不得為負，以及嘉義市政府推薦之標竿企業、隱形冠軍、或具歷史意義等具指標性代表業者。

另外為了讓嘉義市業者更加瞭解「設計」可以為產品及服務所做的改變，嘉義市政府特別邀請台灣設計研究院與其所率領的DTEAM專業設計規畫團隊，於109年10月22日(星期四)在市政府8樓會議室辦理「設計經濟力品牌創商機」說明會，免費提供產品諮詢服務，現場邀請知名設計業者、市場與品牌通路專家擔任講師，如常言道創意有限公司創辦人蔣友常、未來市主理人汪麗琴等人分享輔導計畫內容，並於活動現場提供設計諮詢媒合服務，提供業者與各領域專家交流機會。