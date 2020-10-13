新港鄉、飛驒市友好締結三周年　紀念清酒視訊發表

嘉義縣新港鄉與日本岐阜縣飛驒市締結友好城市三周年，今年因肺炎疫情無法往來祝賀，新港鄉各界為表雙方友誼的真誠，13日以視訊的方式首度發表使用二地白米精釀清酒相互慶賀，雙方「電傳」友好卡提供鄉市民享受優惠加強互動。

新港鄉長林茂盛表示新港鄉與日本岐阜縣飛驒市結緣有30年，雙方於106年10月13日正式締約為友好城市，而在隔年的締約周年慶，日方將盛名的新港米結合釀製紀念清酒慶賀，為延續兩地情誼，新港鄉以新港文教基金會引進栽種之日本「飛驒」酒米，結合鄉內出產良質稻米，釀製出三周年朋、友紀念清酒，期使兩地情誼歷久彌新。

▲新港鄉與日本岐阜縣飛驒市締結友好城市三周年，鄉長林茂盛視訊電傳友好卡提供鄉市民享受優惠。（圖／記者任禮清攝）

新港鄉公所表示發表的紀念清酒，經高度精白至5成，收取米心，選用優良吟釀米麴及酵母菌，在低溫條件下釀製儲存熟成，酒液色澤淡麗，香氣清新高雅，具有果香味，是由最優良之米麴及酵母菌釀製自然產生，為鼓勵新港鄉路燈認捐，凡109年9月1日起認捐路燈2盞，贈送1瓶紀念酒。

新港鄉各界13日以視訊的方式與飛驒市長、議長等慶賀三周年慶，同時新港鄉公所與飛驒市役所互相發行「友好卡」，以加強兩地民眾互動，除了提供飛驒市民持卡至本鄉「特約商店」消費時可享優惠，本地民眾持卡至飛驒市旅遊，於「特約商店」消費時亦可享受優惠。鄉內特約商店的新港魅力商圈各店家、板陶窯交趾剪黏工藝園區、古笨港陶華園、新港香藝文化園區、頂菜園農村博物館響應參與，提供商品折扣或提供免費門票等優惠。