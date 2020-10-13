馬來西亞皇宮：安華未提呈國會支持名單

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馬來西亞皇宮：安華未提呈國會支持名單

中央社

calendar_today2020-10-13 19:48:30

▲馬來西亞政治領袖安華（Anwar Ibrahim） 16 日獲釋重獲自由。（圖／達志影像／美聯社）
▲馬來西亞國會反對黨領袖安華（Anwar Ibrahim）（圖／達志影像／美聯社）
（中央社記者孫天美吉隆坡13日專電）馬來西亞國會反對黨領袖安華表示，今天上午覲見國家元首阿布都拉時提呈逾120名國會議員支持他擔任首相的證明文件，但國家皇宮駁斥他的說法。
國家皇宮總管阿末法迪（Ahmad Fadil Shamsuddin）在文告中指出，安華雖於今早11時到國家皇宮覲見國家元首，前後歷時約25分鐘，但他未向國家元首提呈名單，僅告知支持者人數。
「國家元首阿布都拉（Abdullah Ri'ayatuddin）已經勸告安華（Anwar Ibrahim），遵從和尊重聯邦憲法中規定的法律程序。」

這場會面原訂於9月22日，但國家元首因為身體不適，於21日被送往國家心臟中心接受治療，因此延至今天進行。

在覲見國家元首後，安華於吉隆坡一家旅館召開新聞發布會。他回應現場媒體提問時說，他提呈給國家元首的證明文件，包括法定聲明和黨主席的支持信。

安華說，國家元首需要時間審查他提呈的名單，並將在兩天內傳召各黨主席，以確認相關名單及聽取黨主席們的意見。

他呼籲各界給予國家元首時間和空間，以便國家元首依據聯邦憲法賦予的權限處理此事，「我們都不應給國家元首定下期限」。

安華不忘提醒首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）已失去國會多數支持，因此辭職對慕尤丁而言是最恰當的行為。

不過安華始終拒絕透露支持他的國會議員確切人數，僅說已超過120人。

大馬共有222個國會議席，政黨只要掌握112席簡單多數，即可執政。2/3國會議席絕對多數則為148席。
安華於9月23日宣布已取得近2/3國會議員多數支持組成新政府，但對於實際掌握的議席數三緘其口，因為他認為必須在覲見國家元首後才能對外宣布。（編輯：馮昭）1091013
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