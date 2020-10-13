馬來西亞皇宮：安華未提呈國會支持名單

「國家元首阿布都拉（Abdullah Ri'ayatuddin）已經勸告安華（Anwar Ibrahim），遵從和尊重聯邦憲法中規定的法律程序。」
這場會面原訂於9月22日，但國家元首因為身體不適，於21日被送往國家心臟中心接受治療，因此延至今天進行。
在覲見國家元首後，安華於吉隆坡一家旅館召開新聞發布會。他回應現場媒體提問時說，他提呈給國家元首的證明文件，包括法定聲明和黨主席的支持信。
安華說，國家元首需要時間審查他提呈的名單，並將在兩天內傳召各黨主席，以確認相關名單及聽取黨主席們的意見。
他呼籲各界給予國家元首時間和空間，以便國家元首依據聯邦憲法賦予的權限處理此事，「我們都不應給國家元首定下期限」。
安華不忘提醒首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）已失去國會多數支持，因此辭職對慕尤丁而言是最恰當的行為。
不過安華始終拒絕透露支持他的國會議員確切人數，僅說已超過120人。
大馬共有222個國會議席，政黨只要掌握112席簡單多數，即可執政。2/3國會議席絕對多數則為148席。
安華於9月23日宣布已取得近2/3國會議員多數支持組成新政府，但對於實際掌握的議席數三緘其口，因為他認為必須在覲見國家元首後才能對外宣布。（編輯：馮昭）1091013