籃球／新職籃4隊再戰！富邦盃緊接登場　17日起售票

「2020 富邦金盃 勇士籃球邀請賽」一連兩天的精彩賽事，11 月 7 日週六首先由寶島夢想家對戰新竹攻城獅，緊接著晚間賽事臺北富邦勇士迎戰桃園領航猿。而 8 日週日率先登場的是新竹攻城獅交手桃園領航猿。最後本屆賽事的壓軸戲碼，臺北富邦勇士對抗寶島夢想家，重演上賽季精彩絕倫的「台灣內戰」。各個對戰組合皆備受矚目、話題十足。
「2020 富邦金盃勇士籃球邀請賽」售票將於 10 月 17 日本週六中午 12 點於全臺統一超商門市 ibon 售票系統開賣！兩天賽事皆採單日一票到底，一張票可觀賞當日兩場比賽。
最貼近球場邊的 VIPCourtside 區，提供超具震撼、無可取代的尊榮享受，單日票價只要 1000 元，球迷們可劃位選擇最適合座位觀賽。一樓 A 區及 B 區票價為 350元。而二樓 C 區自由席單日票價為 200 元。
精彩賽事之外，現場也將設立精選美食攤位，以及熱鬧好玩的場邊活動。富邦金控將在首日賽事中場舉辦 LINE NOW 互動遊戲，不僅有 LINE POINTS 大放送，還有機會獲得 iPhone 手機等好禮！而官方指定住宿「富邦藝旅 Folio Hotel」也將於兩天賽事中抽出數位幸運球迷，贈送一泊二食住宿卷及餐飲抵用券。