疫情影響經濟遠超過金融海嘯　王文淵籲適度鬆綁邊境管制

王文淵指出，台灣紡織業已經逐漸轉型為高科技產業，國際品牌想要採購機能性布料，都是以台灣作第一個選擇，台灣儼然成為全球機能性紡織品主要原料供應的重鎮。而今年紡織展，除了有機能性及環保兩大展出重點之外，為因應工業4.0的發展，自動化紡織機械及縫紉設備，也是今年重要的展出項目。
王文淵特別提到，面對新冠肺炎疫情，台灣紡織業由防水透氣等機能布料的研究基礎上再精進，立刻掌握到防止病毒、血液滲透的關鍵技術，製造出具備良好透濕度的防護衣布料，可以取代進口，進而全力配合政府，組成紡織國家隊。
在這波疫情衝擊下，紡織業者不分上、中、下游，陸續調整產品結構，投入防疫產品的生產行列，更進一步發展個人防護裝備需求的新商機，這個嶄新的防疫產品供應鏈，在今年台北紡織展也有完整的呈現。
至於景氣部分，近來美中對立與新冠肺炎疫情升溫，對台灣帶來非常大的衝擊及挑戰，疫情對經濟的影響已遠遠超過2008年金融海嘯，比預期還嚴重，商業 活動幾乎全面停滯，因此期許政府審慎面對，但也應該兼顧防疫要求與經濟發展，儘快適度開放國際商業活動，才能確保產業持續營運，讓台灣渡過危機。
會後，面對媒體再度追問景氣，王文淵低調表示「沒有好一點」。雖然台塑四寶上周公布第3季大賺498.06億元，創下2年來的單季獲利新高，但他認為那是因為油價反彈。王表示，景氣若真的要復甦，建議應該有限度的鬆綁邊境管制。