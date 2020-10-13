指甲矯正治捲甲及嵌甲　取代手術治療的新方法

皮膚科杜威廷醫師表示，指甲能保護指尖及指骨、增加觸覺的敏銳度、幫助撿起微小的物體、提供搔抓的功能，完好的指甲也能讓手、腳指看起來更美觀。但常見的指甲疾病「捲甲」及「嵌甲」，卻讓指甲和指頭變形，手、腳趾疼痛、腫脹、發炎，甚至感染，嚴重影響病人的日常生活。
傳統上，捲甲和嵌甲都可以使用手術切除指甲基質、甲肉、指甲片來治療，或者是將下捲嵌入的指甲拔除，但會造成手術傷口及治療時和恢復期的疼痛；術後需要換藥1~2週，也有相當的復發率。在拔除下捲嵌入的指甲後，加上化學或電氣燒灼術雖可以減低復發率，卻會造成指甲外觀永久的改變。
杜威廷醫師說，指甲矯正已取代部分捲甲和嵌甲病人的手術治療。大部分的指甲矯正器由特殊的金屬線構成，有些會有用來黏貼指甲的基座。藉由將具有彈性的金屬線附著在指甲上，金屬線會對下捲或嵌入的指甲施加拉力，將其恢復到正常的形狀。這樣的做法能減輕疼痛及發炎，改善指甲的外觀，相較於單純拔除指甲，復發率也大幅降低。
一般而言，放置指甲矯正器並不需要麻醉，治療時間依照每個人的指甲狀況而定，過程僅有些微不適感或疼痛。在置放完成後，大多數病人都可以立即恢復正常生活。除了踢球等會對指甲矯正器直接造成衝擊的運動外，幾乎所有運動都可以照常進行。
依據醫學文獻，以指甲矯正器治療的病人，一年後復發率約為10%，在經過指甲矯正後仍反覆發生甲肉疼痛的病人多半是有治癒的指甲黴菌感染、持續不當修剪指甲、或步態與骨骼的異常。
杜威廷醫師也提醒指出，要有正確的修指甲方法，並不是所有指甲或指甲周邊的疼痛都來自捲甲或嵌甲；許多指甲黴菌感染的病人，即使沒有捲甲或嵌甲也會有指頭的疼痛。部分病人則是有壓迫到指甲基質的皮膚良性腫瘤。
此外，少數的指甲慢性變形，經過數次拔指甲效果仍不佳的病人則是有甲床或指甲基質的癌症。這些疾病所需要治療各有不同，因此，若遇到指甲相關的疾病時，應主動前往醫院就診。