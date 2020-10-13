國際疫情還在燒！教育部初估3千境外生放棄台灣學籍

新冠肺炎疫情持續在全球延燒，境外生是否返台狀況隨著註冊期限逼近也再度引發關注，教育部次長劉孟奇今（13）日受訪表示，教育部目前初步預估，今年約3千名學生受到疫情影響，選擇放棄台灣學籍，其中主要以菲律賓、印度和印尼籍學生為大宗。

在國際疫情嚴峻之下，邊境管制也是台灣重要的防線，中央流行疫情指揮中心和教育部從今（2020）年6月開始逐步開放境外生返台，劉孟奇說明，台灣的境外生人數逐年緩增，平均每年增加約5至6%，今年新學年度約2千名新生、1千名舊生放棄入學資格。預估境外新生約落在1萬6千人左右。

劉孟奇表示，實際核定的境外新舊生數則在1萬8327人，截至昨（12）日已入境者1萬7637人，在新舊生相加，並將成長率納入計算，台灣因疫情減少逾3千名境外生。





劉孟奇指出，各國學生能否順利來台也跟學生母國疫情有關，影響最嚴重的境外生母國分別為菲律賓、印度、印尼，由於大學約在10月24日為註冊最後期限，因此人數還會持續追蹤，最後針對各界關心的華語班學生何時能入境？劉孟奇說，目前以學位生優先，非學位生以有領取政府華語獎學金者為優先，10月底將和中央流行疫情指揮中心協商，視屆時疫情狀況，決定是否開放。



