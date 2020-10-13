國際疫情還在燒！教育部初估3千境外生放棄台灣學籍

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國際疫情還在燒！教育部初估3千境外生放棄台灣學籍

記者黃仁杰／台北報導

calendar_today2020-10-13 18:13:16

▲2020留學臺灣趨勢調查： 最受境外生歡迎的科系不只理工學科（圖／資料照片）
▲教育部目前初步預估，今年約3千名學生受到疫情影響，選擇放棄台灣學籍。（示意圖／NOWnews資料照）

新冠肺炎疫情持續在全球延燒，境外生是否返台狀況隨著註冊期限逼近也再度引發關注，教育部次長劉孟奇今（13）日受訪表示，教育部目前初步預估，今年約3千名學生受到疫情影響，選擇放棄台灣學籍，其中主要以菲律賓、印度和印尼籍學生為大宗。

在國際疫情嚴峻之下，邊境管制也是台灣重要的防線，中央流行疫情指揮中心和教育部從今（2020）年6月開始逐步開放境外生返台，劉孟奇說明，台灣的境外生人數逐年緩增，平均每年增加約5至6%，今年新學年度約2千名新生、1千名舊生放棄入學資格。預估境外新生約落在1萬6千人左右。

劉孟奇表示，實際核定的境外新舊生數則在1萬8327人，截至昨（12）日已入境者1萬7637人，在新舊生相加，並將成長率納入計算，台灣因疫情減少逾3千名境外生。

劉孟奇指出，各國學生能否順利來台也跟學生母國疫情有關，影響最嚴重的境外生母國分別為菲律賓、印度、印尼，由於大學約在10月24日為註冊最後期限，因此人數還會持續追蹤，最後針對各界關心的華語班學生何時能入境？劉孟奇說，目前以學位生優先，非學位生以有領取政府華語獎學金者為優先，10月底將和中央流行疫情指揮中心協商，視屆時疫情狀況，決定是否開放。

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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