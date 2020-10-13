企業女壘聯賽季後挑戰賽開打 上半季冠軍旺獅單挑黃蜂

對於張簡金玲老師獲得WBSC名人堂的肯定，中華民國壘球協會全體工作人員感到非常開心，這代表世界排名第五的台灣女壘，這些年的努力，在國際體壇上有被看到，特別是在錯過2020東京奧運資格後，台灣女壘界的傳奇人物張簡金玲老師，能夠在WBSC的會員大上獲得殊榮，這也是對台灣壘球的一大肯定。
張簡金玲老師過去曾擔任過國家隊總教練、教練及選手，選手生涯中最讓人津津樂道的，包含15歲就入選世錦賽國手，同時在高中時期，曾經在兩天內完投40局，幫助高雄三信家商2：1打敗北士商奪冠。另外就是1982年在台灣舉辦的世界壘球錦標賽，當時身為王牌投手的張簡金玲老師，不僅幫助中華隊打敗幾乎沒贏過的美國隊之外，最後更摘下銀牌，這也是中華隊在世錦賽史上的最佳成績。而在2017年的世錦賽，張簡金玲老師則是轉換角色，以總教練的身份，帶領中華隊拿下季軍。
今年（2020）的首輪季後挑戰賽，新力旺旺獅和新世紀黃蜂都顯得勢在必得，特別是年度勝率第一的新世紀黃蜂隊，雖然連續和上、下半季冠軍擦身而過，但由林鳳珍和呂雪梅領軍的殺人蜂打線，打線完整火力驚人，加上有本季的勝投王，單季15勝的洋投Carson坐鎮，這對尋求衛冕的新世紀黃蜂來說，是最大的爭冠本錢。特別是Carson本季可說是新力旺旺獅的剋星，六次對陣拿下5勝0敗的壓倒性勝利，更可怕的是自責分率僅有1.46，這將是新力旺旺獅最大的挑戰。
另一方面對新力旺旺獅來說，少了超級洋投Barnhill後，下半季的狀況一直找不到平衡點，特別是缺少獨當一面的投手，更讓總教練楊賢銘很傷腦筋。如果在沒有讓大家意外出現的情況下，入選2020杭州亞運培訓國手的本土王牌左投潘玉玲，必須得跳出來扛下重擔。不過楊賢銘總教練一向擅長給大家驚喜，因此會不會在季後挑戰賽前，找到能夠即刻救援的新洋投加入戰局，值得關注。