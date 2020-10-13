企業女壘聯賽季後挑戰賽開打 上半季冠軍旺獅單挑黃蜂

NOWnews 今日新聞 NOWnews 今日新聞

企業女壘聯賽季後挑戰賽開打 上半季冠軍旺獅單挑黃蜂

記者吳政紘/綜合報導

calendar_today2020-10-13 18:33:56

▲女壘企業聯賽，新世紀黃蜂全隊跟婁峻碩合照。（圖／壘協提供）
▲女壘企業聯賽，新世紀黃蜂全隊跟婁峻碩合照。（圖／壘協提供）
2020新力旺企業女子壘球聯賽季後賽，本週六（10/17）上午10點將在台北市青年公園棒球場點燃戰火，首輪的季後挑戰賽，將由年度勝率第一的新世紀黃蜂，對上獲得上半季冠軍的新力旺旺獅，兩隊將進行五戰三勝的對決，爭奪第二張年度總冠軍賽的門票。而在季後挑戰賽首日當天，賽前將特別舉辦台灣女壘傳奇，張簡金玲老師入選『世界棒壘球總會』（英文簡稱WBSC）名人堂的頒獎儀式。
張簡金玲老師是國內棒壘合一後，首位入選WBSC名人堂的女選手，同時也是繼何明璋、林家鼐、黃元良、黃書瑋、王富雄、謝清文與曾宏正後，第八位榮獲WBSC名人堂肯定的台灣壘球界成員。因此主辦單位中華民國壘球協會，特別邀請入選世界棒壘球總會的張簡金玲老師，在季後挑戰賽首戰賽前，為新力旺旺獅及新世紀黃蜂兩隊加油打氣，同時也將在賽前，舉辦溫馨的頒獎儀式。
對於張簡金玲老師獲得WBSC名人堂的肯定，中華民國壘球協會全體工作人員感到非常開心，這代表世界排名第五的台灣女壘，這些年的努力，在國際體壇上有被看到，特別是在錯過2020東京奧運資格後，台灣女壘界的傳奇人物張簡金玲老師，能夠在WBSC的會員大上獲得殊榮，這也是對台灣壘球的一大肯定。

張簡金玲老師過去曾擔任過國家隊總教練、教練及選手，選手生涯中最讓人津津樂道的，包含15歲就入選世錦賽國手，同時在高中時期，曾經在兩天內完投40局，幫助高雄三信家商2：1打敗北士商奪冠。另外就是1982年在台灣舉辦的世界壘球錦標賽，當時身為王牌投手的張簡金玲老師，不僅幫助中華隊打敗幾乎沒贏過的美國隊之外，最後更摘下銀牌，這也是中華隊在世錦賽史上的最佳成績。而在2017年的世錦賽，張簡金玲老師則是轉換角色，以總教練的身份，帶領中華隊拿下季軍。

今年（2020）的首輪季後挑戰賽，新力旺旺獅和新世紀黃蜂都顯得勢在必得，特別是年度勝率第一的新世紀黃蜂隊，雖然連續和上、下半季冠軍擦身而過，但由林鳳珍和呂雪梅領軍的殺人蜂打線，打線完整火力驚人，加上有本季的勝投王，單季15勝的洋投Carson坐鎮，這對尋求衛冕的新世紀黃蜂來說，是最大的爭冠本錢。特別是Carson本季可說是新力旺旺獅的剋星，六次對陣拿下5勝0敗的壓倒性勝利，更可怕的是自責分率僅有1.46，這將是新力旺旺獅最大的挑戰。
另一方面對新力旺旺獅來說，少了超級洋投Barnhill後，下半季的狀況一直找不到平衡點，特別是缺少獨當一面的投手，更讓總教練楊賢銘很傷腦筋。如果在沒有讓大家意外出現的情況下，入選2020杭州亞運培訓國手的本土王牌左投潘玉玲，必須得跳出來扛下重擔。不過楊賢銘總教練一向擅長給大家驚喜，因此會不會在季後挑戰賽前，找到能夠即刻救援的新洋投加入戰局，值得關注。
關鍵字

延伸閱讀

NOW民調中心

您的中文好嗎！您覺得哪位藝人的名字最難唸？

您的中文好嗎！您覺得哪位藝人的名字最難唸？

繼續作答
交通部觀光局將推動到帛琉的「旅遊泡泡」，您會想去旅遊嗎？

交通部觀光局將推動到帛琉的「旅遊泡泡」，您會想去旅遊嗎？

繼續作答
夯劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》中，你覺得劇中誰的角色最「顧人怨」？

夯劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》中，你覺得劇中誰的角色最「顧人怨」？

繼續作答
campaign即時
推薦閱讀