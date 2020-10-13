中正大學電子信 夾帶學生個資全都露
記者邱嘉琪/嘉義報導
calendar_today2020-10-13 18:45:15
「靠北中正」粉專13日有人上網爆料，國立中正大學通識中心的服務學習講座通知電子信夾帶全校學生個人資料，其中104到108學年度所有入學學生的個人資料通通有，對此中正大學第一時間致歉，並承諾未來將對此嚴格把關，保護學生個資。
於「靠北中正」爆料者指出，收到一封國立中正大學通識中心寄的一封學習講座通知電子信，信件內容正常，但信件底下有個奇怪的附件，好奇點開附件發現居然是104到108學年度所有入學學生的個資。爆料者驚呼：「全校學生個資被外洩啦！」除了姓名、身分證字號、E-mail、手機等基本個人資料外，106學年度入學的學生連入學方式、本地生、僑生或外國學生、身心障礙、原住民等身份註記都包含在內。
有全校學生個資的電子信是夾帶在寄給兩百多人的通知信裡面，收件者都看得到，爆料者質疑中正大學通識中心會不會太扯？會不會寄信？擔心如果這份資料被有心人用來圖利甚至犯罪的話，誰可以負責呢？中正大學主任秘書楊宇勛表示，夾帶全校學生個資的電子信10月13日上午9：30寄出，因無法攔截與收回，學校發現後承諾疏忽，第一時間請權責單位致歉，並央請有收到的收件人勿再轉傳外流，第二時間校內馬上召開副校長層級會議，進行深切檢討，並要求各單位對學生個資要做好嚴格的檢視與把關，相關配合在本週或下週即可執行，所有處理的過程與細節也都會透過學生會讓學生們知曉。