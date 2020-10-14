泰王奢靡專制惹人怨　為何公主姊姊卻擁有高人氣？

泰國示威如火如荼的進行，從原本的反帕拉育政府示威擴大至反皇室、反專制示威，年輕世代要求泰國政治體制全面改革的呼聲越來越高。自從示威爆發以來，現任泰王瑪哈．哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）就成為眾矢之的，民眾對泰王權力過大、長年旅居德國享樂感到不滿。然而，泰王的姊姊——烏汶叻公主（Princess Ubolratana）卻在民間普遍獲得民眾愛戴，這是為什麼呢？

現任泰王哇集拉隆功在上任後浪費奢靡、試圖干預國政、修法擴大權力，更濫用「不敬罪」打壓批評皇室的聲音，再加上他長年帶著眾多妃嬪旅居德國，對泰國人民並不關心，疫情爆發後也立刻跑到德國「避難」，未盡到穩定民心的國王職責，種種作為讓泰國民眾，尤其是年輕人感到不滿，紛紛要求政府進行皇室改革、廢除不敬罪。

不過，這股批評聲浪卻未波及泰王的姊姊——烏汶叻公主。現年67歲的烏汶叻公主是已故泰王蒲美蓬和詩麗吉王太后所生的長女，她於1951年出生於瑞士洛桑，天資聰穎的她擁有美國麻省理工學院數學理科學士和加州大學公共衛生碩士的雙學位，並於1972年放棄公主身份與美國籍大學同學結婚，移居美國。儘管在離婚後她帶著兒女回國，但她的公主頭銜並未被恢復，這也導致她將不會被皇室特權保護，她若批評泰王還是可能被以「不敬罪」治罪。



▲現年67歲的烏汶叻公主是已故泰王蒲美蓬和詩麗吉王太后的長女。（圖／翻攝自網路） 讓她與泰王不同的地方在於她的「親民」，相較於泰王的高高在上、與民眾疏離，烏汶叻公主性格活潑開朗，全無公主的形象包袱，她經常在社群媒體上發出搞笑的cosplay照與民眾互動，頗有「傻大姐」的喜感；並且活躍於社交圈，曾出演電影《奇蹟發生的地方》、《玩命狙擊》和《相愛的一天》。





不僅如此，烏汶叻公主還熱衷公益慈善活動，她於1990年代就協助母后主持慈善項目，創立《烏汶叻基金》，協助愛滋病孤兒；後來又於2008年創立反毒基金《To Be Number One》，深入泰國民間社會、關心泰國年輕人的生活品質，並鼓勵年輕人遠離毒品，還主持談話性節目提供迷惘的年輕世代各種人生建議。



▲泰王姊姊經常在社群媒體上發出搞笑的cosplay照與民眾互動，頗有「傻大姐」的喜感。（圖／翻攝自IG） 在她深度走訪泰國民間社會的過程中，看到了許多底層民眾貧困受苦，激發她從政的願望。她在去年初投下震撼彈，宣布以平民身份代表泰愛國黨（Thai Raksa Chart Party）角逐首相職位，這是泰國皇室歷史上首次出現皇家成員宣布從政，雖然最後被泰王否決而參選失敗，但願意投身政界也讓許多人耳目一新。

觀念開明的烏汶叻公主針對這次學運也曾發文力挺：「言論自由的表達應該受到保護。所有國民都應該有為自己發聲的權利，因為國家屬於人民」，公開洗臉泰王，贏得許多民眾的好感。對比泰王與烏汶叻公主，許多人都感嘆，烏汶叻公主繼承更多先王的優點、更關心民眾、更開明，也盡了更多泰王該盡的義務。