李萬吉終於道歉！全教總取消抵制行動籲：應修法保障勞工
李萬吉終於道歉！全教總取消抵制行動籲：應修法保障勞工
記者黃仁杰／台北報導
calendar_today2020-10-13 18:51:16
康軒董事長李萬吉打壓吹哨者風波在今（13）日落幕，李萬吉在全國教師工會總聯合會揚言抵制施壓之下終於在傍晚發出道歉聲明，全教總表示，原訂於明（14）日上午於台大校友會館召開的「康軒未向社會大眾道歉，全教總發動全民抵制」記者會取消，也呼籲立委應修訂相關法規保障勞工權益。
全教總聲明指出，很遺憾康軒文教集團發生揪出吹哨者、霸凌員工之事件，也發現我國對於揭弊者的保護不足，對於公司高層霸凌員工的規範也付之闕如，因此要求朝野立委應儘速修訂相關法律，以確保社會公益得以彰顯，職場勞工之人格尊嚴得以確保。另外，為避免耗費社會成本，全教總決定取消明日記者會，唯對於社會公益、勞動人權的推動與監督仍將一本初衷，持續努力。李萬吉道歉聲明表示，因個人違反居家檢疫規定，對社會作了不好的示範，引起社會諸多紛擾。之後更因公司管理上不夠周延，導致公司員工身心受創而離職，更引起社會各界的指責。就本次事件引發被影射員工身心受創，個人謹在此向這位員工致歉。面對社會各界的批評與指教，個人深刻反省，也認為公司在處理過程中確有諸多不妥之處，願意虛心接受大家的批評。