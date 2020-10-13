基隆車站不會拆 林佳龍埋伏筆：跑的車種須地方凝聚共識
基隆車站不會拆 林佳龍埋伏筆：跑的車種須地方凝聚共識
記者陳致宇／台北報導
calendar_today2020-10-13 19:15:53｜update2020-10-13 19:15:57
基隆捷運討論多時，交通部今（ 13 ）日召開跨縣市首長會議達成 5 項共識，但對於台鐵是否會被基隆捷運取代，基隆市長林右昌強調，基隆車站廢站是假議題，從來沒說過要拆；交通部長林佳龍則語帶保留說，基隆車站還會存在，但軌道上跑的車種或系統，還須地方討論凝聚共識。
交通部成立北北基軌道路網政策溝通平台，今日邀請交通部長林佳龍、台北市長柯文哲、新北市長侯友宜、基隆市長林右昌，針對基隆捷運、民生汐止線、北宜高鐵建設進行討論，並且達成基隆捷運計畫系統型式升級、民生汐止線與基隆捷運整合、基隆捷運南港－八堵路段、高鐵延伸宜蘭路線等 5 項共識。基隆市長林右昌表示，基隆捷運由 LRT 輕軌系統提升為具備自動列車運轉（ ATO ）裝置的 LRRT 中運量捷運系統，運量可從原本的 5 千提升至最高 1 萬 5 千人次，未來與汐止整個產業廊帶結合，需求就會出現。
媒體詢問八堵至基隆路段是否會以基隆捷運取代台鐵？林右昌指出，鐵道局提出很多創意跟新的想法，可以把問題逐步釐清、解決，目前也在評估不同方案，未來會有好的方案出現。
林右昌強調，基隆捷運已經爭取 30 年，經歷多任地方首長討論，對於基隆車站存廢是個假議題，從來沒說過基隆車站要拆掉，對於有民間團體發起基隆車站保衛行動，「這很奇怪」，至於技術性問題則要由鐵道局統一說明。交通部長林佳龍則語帶保留說，基隆捷運是在確保台鐵既有的功能基礎，再增添上去，所以基隆車站絕對會在，但軌道上面跑的車種或系統，後續要由地方討論凝聚共識，鐵道局會提供技術性的指導與專業意見給大家參考。至於建設經費分攤問題會再由 3 位市長討論。