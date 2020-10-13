交通部出面協商　打通基隆汐止交通任督二脈

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交通部出面協商　打通基隆汐止交通任督二脈

記者康子仁/新北報導

calendar_today2020-10-13 20:14:53

侯友宜
▲交通部13日下午邀集雙北市和基隆市政府協商，會後侯友宜說明涉及新北市的部分。(圖/記者康子仁攝)
交通部13日下午邀集雙北市和基隆市政府，召開「北北基軌道路網政策溝通平台」協商，會中定案基隆捷運和汐止到東湖段(汐東捷運)，在汐止大同路部分將採取共軌的方式；汐東捷運維修的社后機廠，新北市提供給基隆捷運共用，汐東捷運最快2年內將可以動工。
侯友宜表示，未來基隆捷運與汐東線將整合為中運量同步推動，由新北市負責興建，汐止民眾已經等捷運很久了，未來汐東捷運和基隆捷運完工後，將可以打通任督二脈，解決汐止長期以來的賽車問題。
▲交通部邀集雙北市和基隆市長開會，討論捷運建設，3市長和交通部長林佳龍合影。(圖/新北捷運局提供)
▲交通部邀集雙北市和基隆市長開會，討論捷運建設，3市長和交通部長林佳龍合影。(圖/新北捷運局提供)
對於中央出面協調的結果，基隆市長林右昌開心表示，跨出30年來最關鍵一步，基隆捷運確定升級，未來的基隆捷運將一接三（通往文湖線、板南線、民汐線）打通雙北任督二脈。

「基隆人終於等到了！」，林右昌表示，他一直以來呼籲應從國土規劃高度與大台北首都圈軌道整體規劃來看待基隆捷運；這次交通部與雙北市長也認同這樣的理念，將基隆捷運與民汐線整合，升級為中運量系統（每小時運量達10000～15000人次），終點站採地下化延伸銜接南港車站。將使通勤與觀光更便利，更會將大台北首都圈產業廊帶延伸到基隆市港。

侯友宜說，原汐民線於91年開始規劃，98年環評通過新北市段第一期路廊，計畫可行性研究100年12月獲行政院核定，然而時至今日，汐止民眾等待捷運已經18年，依然等不到明確動工時間。

交通部長林佳龍與3位市長柯文哲、侯友宜及林右昌共同參與平台會議，其中與新北市有關的，包括汐止民生線汐止至東湖段(汐東捷運)，在大同路平行路段，與基隆捷運整合，新北市讓出大同路路廊，由兩個捷運共軌，解決大同路重疊二個軌道系統為一個，減少道路交通與路寬不足問題，同時讓基隆捷運共用社后機廠。

其次，基於環境保護及維護大臺北地區民眾飲用水安全之考量，通往宜蘭的高鐵採取沒有經過翡翠水庫集水區之方案規劃，後續將以此方案續與北宜直鐵比較後，提報綜規及環評審議，而新北市所提，建議高鐵延伸宜蘭案中間增設平溪站，也獲得中央同意納入評估。
新北市政府捷運工程局表示，藉由路廊及系統的整合，新北市將以汐止為優先，興建「汐東捷運」，提供汐止區到南港及東湖之軌道運輸服務，在汐東捷運東湖站興建電動步道串接文湖線東湖站，優化東湖站銜接轉乘動線，北市府將協助納入下一階段評估，進而提升民眾轉乘台鐵、高鐵、板南線及文湖線等的便利性。
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