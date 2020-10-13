影／彰化市垃圾車險爆炸？金紙灰燼有火種惹禍

彰化市公所清潔隊垃圾車昨（13）日下午在彰化市中興路與大埔路收垃圾時，有民眾將打包的金紙灰燼就往垃圾車，結果垃圾車壓縮時爆開，瞬間塵爆，香灰炸飛，噴得附近等著要倒垃圾的人都灰頭土臉，路人更驚恐，要爆炸了，「緊閃啊，有夠危險」。

▲彰化市公所公布監視錄影器畫面，收民眾送來的垃圾，當丟進一包垃圾時，瞬間塵暴了，結果垃圾車壓縮時爆開。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.10.13）

× ▲彰化市公所公布監視錄影器畫面，收民眾送來的垃圾，當丟進一包垃圾時，瞬間塵暴了，結果垃圾車壓縮時爆開。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.10.13）

彰化市公所今（14）日公布昨天監視錄影器畫面，清楚看到清潔車站在車斗，駛到路口道路後，收民眾送來的垃圾，當丟進一包垃圾時，瞬間塵暴了，結果垃圾車壓縮時爆開，金紙灰燼四揚，引來附近民及過往駕駛人虛驚一場。

彰化市清潔隊隊員表示，他們出勤時，常遇到民眾未落實垃圾分類的狀況，尤其是有不少民眾將未排完氣體的瓦斯瓶罐拿來丟，還有亂丟鋰電池及行動電源的情況也不少，最近則是遇到有民眾將整包未浸溼的香灰投入垃圾車內，在擠壓後整包香灰大爆發，造成垃圾車方圓十公尺內滿天香灰，幸未造成人員傷亡。

彰化市清潔隊長林群富說，香灰餘燼、高壓瓶罐、食用性粉狀物、金紙，以及鋰電池、行動電源、滅火器與瓦斯桶等5類物品，應經過妥善處理，再分別給垃圾車、資源回收車或採逆向回收，若民眾未做好垃圾分類，將可依違反《廢棄物清理法》第12條，處新台幣1200至6000元罰鍰。

▲彰化市清潔隊長林群富說，金紙不是不能丟垃圾車，而是應該先淋水成稠狀後，才不會因壓縮而爆開。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.10.13）

× ▲彰化市清潔隊長林群富說，金紙不是不能丟垃圾車，而是應該先淋水成稠狀後，才不會因壓縮而爆開。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.10.13）

林群富表示，彰化市公所清潔隊一輛垃圾轉運車今年9月載運垃圾到溪州焚化爐路途中，車內垃圾突然燃燒，也是燒化紙錢未澆水就上垃圾車，途中起火，還動用消防車滅火；過去還有像麵粉如果未澆水，遇火往往就會造成塵爆，不可不防。

林群富說，金紙不是不能丟垃圾車，而是應該先淋水成稠狀後，才不會因壓縮而爆開，造成粉塵飛揚，甚至可能發生在垃圾車燃燒，危及清潔隊員及其他民眾生命財產安全。

彰化市長林世賢下令要依法送辦，並指出高壓瓶罐、食用性粉狀物、金紙或香灰餘燼、鋰電池及行動電源、滅火器及瓦斯桶，都應依規定，經過處理後，分類分別交給垃圾車、資源回收車。上次震撼，就已經要求香灰一定灑水，不料又再度發生。